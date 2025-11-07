Millonarios se aferra al milagro: A ganarle a Envigado y esperar resultados

A poner de su parte para el milagro

Millonarios se aferra a seguir soñando en un milagro que parece improbable pero que matemáticamente sigue siendo posible, el equipo dirigido por Hernán Torres afronta el partido contra Envigado como una final y encima con la ausencia de Leonardo Castro que se lesionó en un entrenamiento. El embajador debe buscar al menos la victoria que igualmente lo puede dejar eliminado si los resultados no se le dan.

En este momento para el equipo azul más allá de eliminación o no lo que le importa es cambiar la imagen que viene dejando y para los jugadores son las últimas oportunidades de demostrar porque deberían seguir el otro semestre en el equipo que quiere armar Torres. Todo el semestre ha sido malo para Millonarios, empezó con muchas salidas, Falcao, Cataño, Montero, Palacios y Ruiz fueron las que más se sintieron y sumándole que los refuerzos además de escasos no tienen el nivel necesario para estar en esta institución era imposible salvar la situación.

Lo que todavía no se explica es como David González quien fue el técnico del equipo en la primera parte del semestre pudo haber no solo autorizado la llegada de algunos jugadores que no lo merecían sino armar una plantilla tan poco competitiva pensando en salir campeón, además el equipo estuvo más de la mitad del semestre con bajas importantes como Llinás que no ha vuelto, Mackalister que acaba de volver o Leo Castro que volvió hace unos partidos.