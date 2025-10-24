Cargando contenido

Millonarios 2025
24/10/2025

Millonarios se arma para 2026; renovó contrato de otra figura

El equipo 'embajador' ya había anunciado la renovación de Leonardo Castro.

Millonarios se está armando para la temporada 2026, en la que intentará dejar atrás los altibajos de la campaña de 2025. En las últimas horas, el equipo 'embajador' ha confirmado la renovación de dos jugadores que se han destacado en el plantel.

El primero en extender su vínculo fue el delantero Leonardo Castro, quien seguirá siendo futbolista de Millonarios hasta 2028.

Por otro lado, este viernes 24 de octubre se confirmó la extensión del contrato del defensor central Andrés Llinás.

El zaguero de 28 años continuará en el conjunto 'embajador', por lo menos, hasta junio de 2029.

"Millonarios FC informa que, el jugador Andrés Llinás extendió su vínculo con la institución hasta junio de 2029", comunicó Millonarios.

"Formado en el Fútbol Base de Millonarios FC, Andrés Llinás es un ejemplo del talento y la disciplina que nace en casa. Bogotano y embajador de nacimiento, el central debutó con el equipo profesional en 2019 y desde entonces ha crecido hasta consolidarse como uno de los pilares Embajadores", agregó Millonarios.

 

Andrés Llinás se recupera de lesión

Actualmente, Andrés Llinás se está recuperando de una grave lesión que sufrió el 9 de agosto de 2025, cuando se fracturó el cuello del pie izquierdo.

El defensor se lesionó en el duelo que disputó Millonarios frente a Deportivo Cali en la Liga BetPlay-II.

Se espera que el zaguero retome a la actividad para el primer semestre de 2026.

