Millonarios se arma para 2026; renovó contrato de otra figura

Millonarios se está armando para la temporada 2026, en la que intentará dejar atrás los altibajos de la campaña de 2025. En las últimas horas, el equipo 'embajador' ha confirmado la renovación de dos jugadores que se han destacado en el plantel.

El primero en extender su vínculo fue el delantero Leonardo Castro, quien seguirá siendo futbolista de Millonarios hasta 2028.

Por otro lado, este viernes 24 de octubre se confirmó la extensión del contrato del defensor central Andrés Llinás.

El zaguero de 28 años continuará en el conjunto 'embajador', por lo menos, hasta junio de 2029.

"Millonarios FC informa que, el jugador Andrés Llinás extendió su vínculo con la institución hasta junio de 2029", comunicó Millonarios.