Millonarios se complica, América se mete y Nacional respira: Así está la tabla de reclasificación

La fecha 13 de la liga Betplay dejó más dudas que certezas en la tabla de reclasificación, a falta de 6 fechas para el final del todos contra todos equipos como América y Millonarios buscan sumar la mayor cantidad de puntos para asegurar torneo internacional, los dos al borde de la eliminación esperan confirmar su cupo ante una eventual ausencia en cuadrangulares.

Con Medellín como líder y Nacional cada vez más cerca así quedó la tabla de reclasificación del futbol colombiano.