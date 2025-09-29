Cargando contenido

Millonarios se complica, América se mete y Nacional respira: Así está la reclasificación
AFP - Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 06:35

Millonarios se complica, América se mete y Nacional respira: Así está la tabla de reclasificación

La fecha 13 de la liga Betplay deja movimientos en la reclasificación, así quedó.

La fecha 13 de la liga Betplay dejó más dudas que certezas en la tabla de reclasificación, a falta de 6 fechas para el final del todos contra todos equipos como América y Millonarios buscan sumar la mayor cantidad de puntos para asegurar torneo internacional, los dos al borde de la eliminación esperan confirmar su cupo ante una eventual ausencia en cuadrangulares

Con Medellín como líder y Nacional cada vez más cerca así quedó la tabla de reclasificación del futbol colombiano.

Millonarios y América no levantan cabeza, Nacional se acerca a los primeros puestos 

En una fecha que prometía ser crucial para las intenciones de Millonarios y América por acercarse a los ocho terminó dejando a los hinchas más preocupados que ilusionados, el equipo embajador no logró mantener su invicto de ocho años en Medellín y cayó 2-0 frente a Nacional y América no mantuvo el buen momento y solo le alcanzó para el empate frente a Envigado

Tabla de reclasificación:

1. Deportivo Independiente Medellín | 71 puntos (clasificado a Libertadores) 

2. Independiente Santa Fe | 69 puntos (clasificado a Libertadores por ser campeón) 

3. Atlético Nacional | 66 puntos (clasificado a Copa Libertadores) 

4. Deportes Tolima | 64 puntos (clasificado a Sudamericana)

5. Junior | 63 puntos (clasificado a Copa Sudamericana) 

6. América de Cali | 62 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

7. Millonarios | 61 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

8. Atlético Bucaramanga | 53 puntos 

9. Once Caldas | 52 puntos 

A falta de 6 fechas no hay nada definido

Con varios partidos disponibles para todos los equipos todavía no hay nada definido para los cupos internacionales, el único que duerme tranquilo pensando en copa es Santa Fe que tiene su lugar asegurado por haber sido campeón del primer semestre, de ahí para abajo todos pueden meterse o cambiar de copas, Nacional y Medellín pican en punta para quedarse con los cupos a Libertadores, Millonarios y América siguen soñando con quedarse con algún lugar, todo está por definirse. 

