Millonarios se complicó solito: difíciles cuentas para clasificar a cuadrangulares

La Liga BetPlay que rompe las estadísticas ha sido este torneo en el que Millonarios visitaba a Atlético Nacional con la necesidad de seguir por la senda de la victoria tras superar a Fortaleza y ponerse cerca al selecto grupo de los ocho clasificados para afrontar los cuadrangulares semifinales.

Y es que, el escenario en un campo de juego complicado estaba para Millonarios por las estadísticas, pues, Atlético Nacional llevaba ocho años sin poder superar al elenco albiazul en condición de local. La última fue con Juan Manuel Lillo como director técnico y con Dayro Moreno como artillero marcando un doblete.

Atlético Nacional dio el golpe de autoridad para afianzarse en la tabla de posiciones, y para dejar a Millonarios aún más necesitado. El cuadro antioqueño triunfó de local cortando un total de 12 partidos en todas las competencias con seis derrotas y seis empates. William Tesillo y Jorman Campuzano cortaron la ilusión bogotana con la urgencia de sumar puntos.

A Millonarios le van quedando siete partidos en la Liga BetPlay 2025-II. Bajo este panorama, son 21 puntos que están en juego y Hernán Torres y sus dirigidos saben que deberán ganar varios juegos para poder sellar la clasificación después de no poder sacar unidades en el clásico. ¿Qué necesitan los albiazules para clasificar a los cuadrangulares?

LAS CUENTAS DE MILLONARIOS PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Sin duda alguna, las esperanzas de Millonarios siguen más que vigentes con la posibilidad de clasificar para los cuadrangulares semifinales. Con la derrota, las ilusiones no se apagan, pese a que era un partido más que crucial en ese sentido, especialmente por ser un clásico.

En los anteriores torneos, el umbral de la clasificación han sido los 30 puntos y Millonarios por ahora suma 14 unidades. La entrada a los ocho primeros se complica cada vez más y lo único que le sirve a los embajadores es sumar de a tres en cada uno de sus compromisos.

Con 21 puntos por delante, si el elenco bogotano gana cada uno de ellos, haría 35 unidades y estaría más que adentro en zona privilegiada de clasificación. Sin duda alguna, ese sería el escenario perfecto para las ambiciones albiazules. Para llegar a los 30, deberán ganar cinco encuentros y empatar uno de ellos.

16 puntos separan a Millonarios de ese hipotético número mágico que todavía no se decide en la competencia. En ese sentido, la institución bogotana non puede ceder terreno, además, con un calendario complicado con clásicos por delante y con rivales que persiguen la misma ambición de clasificar.

LOS RIVALES DE MILLONARIOS EN LOS SIETE PARTIDOS DEFINITIVOS

El calendario complica a Millonarios que tendrá que dar, por lo menos, cinco golpetazos para sumar 16 puntos para pensar en sellar la clasificación. Además de lo apretado que está el torneo, América y Once Caldas, dos rivales directos del cuadro bogotano tendrán que conseguir gran cantidad de unidades para no quedarse atrás en la clasificación.

En ese sentido, a Millonarios le quedan los siguientes partidos en condición de local para hacer del Estadio El Campín su fortín y la clave para sellar la clasificación. Recibirá la visita del América de Cali en la decimocuarta jornada, luego enfrentará a Atlético Bucaramanga y cerrará sus compromisos en casa ante Once Caldas en la fecha 18.

Por su parte, tendrá más partidos de visitante que de local y tendrá que medirse con el Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe, pero este encuentro de igual manera será en El Campín, visitará a Envigado y a Boyacá Chicó en la última jornada de la Liga BetPlay en su fase regular.