Desde hace un par de días se habla de la salida de Mantilla del club y lo cierto es que el jugador llegaría al Unión Magdalena, sumando un nuevo equipo a su carrera, pues vale la pena destacar que ha sido pieza de Real Santander, Patriotas, Leones, La Equidad, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Millonarios.

Por otro lado, Charrupí no pudo demostrar su mejor nivel en Millonarios por su lesión y la demora en la recuperación por lo que el volante no contaría con un lugar en el equipo de cara a lo que será el resto de su contrato.

Falcao rompió el silencio

Tras el empate, Radamel Falcao habló ante los medios y dio a conocer su inconformismo ante las malas condiciones del campo de juego del Nemesio Camacho El Campín, ya que a su forma de ver esto pudo afectar el desempeño del equipo.

"Hoy hubo jugadas que pudimos haberlo resuelto mejor, pero al compañero le pega en la rodilla cuando pica. En una liga de élite esto no pasa y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel. A veces es difícil dar buen espectáculo con el nivel de los campos. Y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel, tanto Nacional como Millonarios tienen buenos futbolistas, pero si pica y te da en la canilla no puedes hacer nada".