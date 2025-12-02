Millonarios se despide de uno de sus delanteros; confirmaron su salida

La pretemporada de Millonarios ya inició y el cuerpo técnico encabezado por el técnico Hernán Torres ya trabaja con su nómina de jugadores pensando en lo que será el 2026, donde la plantilla presentará varias modificaciones con respecto a lo que terminó siendo la presente campaña.

El equipo azul de la capital del país ha dado salida al brasileño Bruno Savio y reportes indican que Juan Pablo Vargas saldrá del club para jugar en el Puebla de México, unos cambios pensados para liberar cupos de extranjeros en la plantilla.

