¿Quién es Alex Luna? El argentino que interesa en Millonarios

Se trata del mediocampista ofensivo Alex Luna, argentino de apenas 21 años que surgió en las categorías inferiores de Atlético Rafael, pero que también ha vestido la camiseta de Independiente de Avellaneda y más recientemente la de Instituto de Córdoba, club que este diciembre efectuará la opción de compra por el 80 % de su ficha a cambio de 1.2 millones de dólares.

Reportes indican que Millonarios tiene a Luna en su radar, un mediocampista zurdo, desequilibrante y con lectura inteligente en tres cuartos de cancha que goza de una gran proyección hacia el futuro, un fichaje que colocaría muy contento a los hinchas ‘embajadores.

Sin embargo, la incorporación se complica por su valor en el mercado, pues luego de su gran temporada en Argentina (8 goles y 5 asistencias en 34 partidos) estaría cotizado hasta en unos 5 millones de dólares, una cifra que en un posible negociación puede bajar hasta las 3.5 millones según datos de Transfermarkt.