Jue, 27/11/2025 - 22:01
Millonarios se fija en un argentino de 5 millones de dólares; esto se sabe del fichaje
El conjunto 'albiazul' busca robustecer su nómina de jugadores para el 2026.
Millonarios regresará este viernes 28 de noviembre a trabajos de pretemporada luego de un receso de vacaciones tras lo que fue la eliminación de la Liga BetPlay 2025-II, el equipo ‘embajador’ quiere olvidar las frustraciones de este año y mejorar su nómina de jugadores para ser protagonista y pelear títulos en el 2026.
Pensando en ese objetivo, el conjunto azul de la capital del país ya trabaja en los posibles fichajes que llegarán, donde varios nombres han sonado en los últimos días, sin embargo, uno de esos ha llamado la atención por su gran valor en el mercado.
¿Quién es Alex Luna? El argentino que interesa en Millonarios
Se trata del mediocampista ofensivo Alex Luna, argentino de apenas 21 años que surgió en las categorías inferiores de Atlético Rafael, pero que también ha vestido la camiseta de Independiente de Avellaneda y más recientemente la de Instituto de Córdoba, club que este diciembre efectuará la opción de compra por el 80 % de su ficha a cambio de 1.2 millones de dólares.
Reportes indican que Millonarios tiene a Luna en su radar, un mediocampista zurdo, desequilibrante y con lectura inteligente en tres cuartos de cancha que goza de una gran proyección hacia el futuro, un fichaje que colocaría muy contento a los hinchas ‘embajadores.
Sin embargo, la incorporación se complica por su valor en el mercado, pues luego de su gran temporada en Argentina (8 goles y 5 asistencias en 34 partidos) estaría cotizado hasta en unos 5 millones de dólares, una cifra que en un posible negociación puede bajar hasta las 3.5 millones según datos de Transfermarkt.
Millonarios sigue buscando extranjeros
Habrá que esperar que sucede con este fichaje, que, de no lograrse, al menos da pistas de lo que está buscando Millonarios y su nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, jugadores con alta proyección, que sea una segura inversión y no un gasto.
La intención de buscar talentos afuera obedece también al cambio de jugadores extranjeros que Millonarios quiere realizar, teniendo en cuenta que el brasileño Bruno Savio ya rescindió su contrato y que buscan la salida acordada del argentino Santiago Giordana o del zaguero Juan Pablo Vargas.
