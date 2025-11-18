Millonarios tiene opción para reemplazar a Juan Pablo Vargas; un campeón de liga

El mercado de fichajes para Millonarios ha iniciado pronto, el equipo azul de la capital del país anunció hace un par de días a Carlos Darwin Quintero y se prevé que se realicen más contrataciones antes de que acabe el año.

El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres busca renovar su plantilla (donde se contempla una posible salida de Juan Pablo Vargas) y tener refuerzos de categoría con los que pueda mejorar el rendimiento mostrado en la presente Liga BetPlay, certamen en el que fue eliminado en la fase de todos contra todos.

