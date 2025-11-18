Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 19:37
Millonarios tiene opción para reemplazar a Juan Pablo Vargas; un campeón de liga
El equipo 'embajador' podría tener la salida del defensor costarricense.
El mercado de fichajes para Millonarios ha iniciado pronto, el equipo azul de la capital del país anunció hace un par de días a Carlos Darwin Quintero y se prevé que se realicen más contrataciones antes de que acabe el año.
El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres busca renovar su plantilla (donde se contempla una posible salida de Juan Pablo Vargas) y tener refuerzos de categoría con los que pueda mejorar el rendimiento mostrado en la presente Liga BetPlay, certamen en el que fue eliminado en la fase de todos contra todos.
Millonarios se fija en un defensa que fue campeón de liga con Santa Fe
Se contemplan hasta 7 fichajes en Millonarios para el inicio de la temporada 2026, donde una de las posiciones que se busca reforzar es la del zaguero central, allí, aparece como opción un exjugador de Independiente Santa Fe.
Se trata de José David Moya, defensor de 33 años que actualmente milita en el Deportivo Pereira, jugador que de acuerdo con información del periodista Guillermo Arango de RCN Radio, aparece en el radar de Millonarios por cumplir con varios requisitos.
José Moya, ¿el reemplazo de Juan Pablo Vargas?
El futbolista nacido en el Huila que con Santa Fe supo ser campeón de liga, Superliga y también de una Copa Suruga Bank, termina su contrato con Pereira este diciembre y llegaría como agente libre a Millonarios sin ningún costo de transferencia, además, es un futbolista con gran experiencia en el fútbol colombiano con paso por clubes del extranjero como Huracán (Argentina) y Guaraní (Paraguay).
El nombre de Moya ha salida a la luz luego de que reportes indicaran de una posible salida de Juan Pablo Vargas, quien podría recibir ofertas en el próximo mercado de fichajes y Millonarios podría negociar ofertas pensando en liberar cupo de extranjeros.
Cabe mencionar que el defensor costarricense tiene contrato con el ‘embajador’ hasta diciembre del 2026, zaguero central que lleva 6 años defendiendo la camiseta ‘albiazul’, pero que en los últimos semestres no ha tenido actuaciones tan destacadas, incluso en ocasiones siendo relegado en la titular por hombres como Jorge Arias o Sergio Mosquera.
