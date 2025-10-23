Millonarios se hartó y expuso a Néiser Villarreal: decisión tomada

Millonarios FC tomó una decisión contundente respecto a Néiser Villarreal, delantero de la Selección Colombia sub 20, quien no se presentó a los entrenamientos del club luego del Mundial de la categoría en Chile.

El Embajador hizo oficial su postura a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, confirmando que inició un proceso administrativo en contra del delantero, el cual -se intuye- podría derivar en una sanción económica.

Comunicado de Millonarios sobre Néiser Villarreal

“Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial sub 20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo. Por su parte, Néiser Villarreal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente”, escribió el club.

La situación ha generado ruido en el entorno azul, sobre todo porque el atacante ya había manifestado su negativa a renovar contrato. Todo apunta a que su futuro estaría en Cruzeiro de Brasil, club con el que, según versiones de prensa, ya tendría un principio de acuerdo.