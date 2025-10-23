Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 13:56
Millonarios se hartó y expuso a Néiser Villarreal: decisión tomada
El delantero, figura de la Selección Colombia sub 20, ha sido un 'dolor de cabeza' para el Embajador.
Millonarios FC tomó una decisión contundente respecto a Néiser Villarreal, delantero de la Selección Colombia sub 20, quien no se presentó a los entrenamientos del club luego del Mundial de la categoría en Chile.
El Embajador hizo oficial su postura a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, confirmando que inició un proceso administrativo en contra del delantero, el cual -se intuye- podría derivar en una sanción económica.
Comunicado de Millonarios sobre Néiser Villarreal
“Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial sub 20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo. Por su parte, Néiser Villarreal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente”, escribió el club.
La situación ha generado ruido en el entorno azul, sobre todo porque el atacante ya había manifestado su negativa a renovar contrato. Todo apunta a que su futuro estaría en Cruzeiro de Brasil, club con el que, según versiones de prensa, ya tendría un principio de acuerdo.
Las anteriores no han sido las únicas 'salidas en falso' de Néiser en Millonarios, pues la hinchada no olvida que el delantero fue visto en una transmisión en vivo vistiendo la camiseta del América de Cali. El hecho tampoco cayó bien dentro de la institución.
César Torres defendió a Néiser Villarreal
Desde el cuerpo técnico de la Selección Colombia también hubo pronunciamientos. En una entrevista con ESPN F90, el entrenador César Torres aseguró que, hasta donde él sabía, Millonarios nunca notificó a Néiser sobre la fecha de regreso a entrenamientos, intentando bajarle el tono al conflicto, aun sabiendo que Sarabia sí se presentó.
El tema sigue en desarrollo, y será el proceso administrativo el que determine las posibles consecuencias para Villarreal. Por ahora, el atacante continúa fuera del radar azul y analizando su futuro deportivo.
Eso sí, pese a las polémicas, el tumaqueño de 20 años sigue siendo una de las grandes promesas del fútbol colombiano, pues en el Mundial sub 20 fue goleador y figura, despertando el interés de varios equipos del exterior.
