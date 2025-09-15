Millonarios se hunde: cuentas para clasificar en Liga BetPlay

¿Cuántos puntos necesita Millonarios para clasificar?

A falta de ocho fechas para terminar la temporada regular y 24 puntos en disputa, Millonarios está en la obligación de sumar, por lo menos, 20 unidades para llegar a 31 y aspirar a la clasificación.

El problema es que los 'embajadores' tendrán que enfrentar a rivales que también están necesitados de puntos y que no le dejarán el camino fácil.

En el camino de Millonarios hay equipos como Fortaleza que se mantiene invicto en la Liga BetPlay, también están Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, Once Caldas y Santa Fe, clubes que están en la búsqueda de unidades para seguir con vida en el campeonato.