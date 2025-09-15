Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 13:03
Millonarios se hunde: cuentas para clasificar en Liga BetPlay
El equipo 'embajador' solo cuenta con 11 puntos en la Liga BetPlay.
Millonarios está contra las cuerdas en la Liga BetPlay, después de caer ante Alianza F.C. en la fecha 11 en condición de visita. Con este resultado, el equipo 'embajador' quedó en la posición 14 con solo 11 unidades y con el calendario completo.
A pesar de haber tenido un mal arranque de temporada en el segundo semestre, los hoy dirigidos por Hernán Torres mantienen vivas las posibilidad de clasificar al grupo de los ocho para disputar los cuadrangulares semifinales.
¿Cuántos puntos necesita Millonarios para clasificar?
A falta de ocho fechas para terminar la temporada regular y 24 puntos en disputa, Millonarios está en la obligación de sumar, por lo menos, 20 unidades para llegar a 31 y aspirar a la clasificación.
El problema es que los 'embajadores' tendrán que enfrentar a rivales que también están necesitados de puntos y que no le dejarán el camino fácil.
En el camino de Millonarios hay equipos como Fortaleza que se mantiene invicto en la Liga BetPlay, también están Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, Once Caldas y Santa Fe, clubes que están en la búsqueda de unidades para seguir con vida en el campeonato.
Calendario de Millonarios en la Liga BetPlay
Fecha 12
Millonarios Vs Fortaleza
Fecha 13
Atlético Nacional Vs Millonarios
Fecha 14
Millonarios Vs América
Fecha 15
Deportivo Pereira Vs Millonarios
Fecha 16
Millonarios Vs Atlético Bucaramanga
Fecha 17
Santa Fe Vs Millonarios
Fecha 18
Millonarios Vs Once Caldas
Fecha 19
Envigado Vs Millonarios
Fuente
Antena 2