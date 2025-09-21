Millonarios se ilusiona: Así están los números para meterse a los ocho

Se acerca a los ocho

Millonarios se impuso esta tarde en el Campín a un equipo de Fortaleza que jugó seguramente su partido más discreto de todo el semestre. Los tres puntos fueron para los azules que con esta victoria queda a tres puntos del octavo y la brecha inicial para meterse a los cuadrangulares semifinales se empieza a cerrar permitiéndole a sus hinchas soñar con la clasificación.

Beckham David Castro fue la gran figura del encuentro, el extremo de Millonarios se despachó con un Hat Trick de gran categoría confirmando su gran nivel y demostrando porque ha sido uno de los jugadores más importantes de este equipo.

La victoria ilusiona a Millonarios con meterse a los ocho, a solo tres puntos del octavo los embajadores han logrado recortar muchos puntos tras su muy mal arranque, con un calendario muy complicado por delante el equipo se prepara para pelear por clasificar. Teniendo como referencia los 30 puntos como número mágico Millonarios debería sumar 16 puntos de los 21 que quedan por disputar, un final de temporada muy complicado en el que el equipo de la capital sólo podría permitirse perder un partido y empatar otro para clasificarse.