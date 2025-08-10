Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 07:40
Millonarios se ilusiona con Andrés Llinás: alentador mensaje
El capitán de Millonarios fue sometido a una cirugía, luego de sufrir fractura.
Millonarios no ha tenido el mejor inicio de temporada en la Liga BetPlay-2 de 2025 al estar en la última posición del certamen con solo un punto, luego de tres derrotas y un empate.
Adicionalmente, el conjunto 'embajador' ha sufrido por las lesiones y en la noche del viernes 8 de agosto perdió por el resto del semestre a una de sus figuras.
Se trata del defensor central Andrés Llinás, que sufrió la fractura del cuello del tobillo izquierdo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía.
Andrés Llinás envió mensaje
Después de haber sido sometido a la cirugía para corregir la fractura, el propio Andrés Llinás compartió un mensaje a través de sus redes sociales.
"Les quiero agradecer por los mensajes de apoyo que me han mandado, hinchas, compañeros de equipo y de profesión, agradecerles, cada palabra me llena el corazón y seguro nos volveremos a ver en la cancha"; dijo.
Llinás agregó que aún le causa dolor ver las imágenes de la lesión, pero se mostró optimista en volver a la competencia.
"Ya salimos de lo más duro, todavía me cuesta ver las imágenes de la lesión. Pero para cada caída hay una levantada con más impulso. Por unos meses, se va el jugador pero queda el hincha. A todas las personas que me han escrito, me llevo cada mensaje en el corazón: hinchas de Millonarios y de otros equipos, amigos, compañeros de equipo y de profesión. Mil gracias y volveremos más fuertes", afirmó.
Ⓜ️🩺 Millonarios FC informa que este sábado se realizó la intervención quirúrgica a Andrés Llinás.— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 10, 2025
El procedimiento se desarrolló sin complicaciones y el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y rehabilitación.
¡#FuerzaMono y pronta recuperación! 🙌💙✨ @allinas97 pic.twitter.com/Jtl1cTtQ6I
Fuente
Antena 2