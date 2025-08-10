Millonarios se ilusiona con Andrés Llinás: alentador mensaje

Millonarios no ha tenido el mejor inicio de temporada en la Liga BetPlay-2 de 2025 al estar en la última posición del certamen con solo un punto, luego de tres derrotas y un empate.

Adicionalmente, el conjunto 'embajador' ha sufrido por las lesiones y en la noche del viernes 8 de agosto perdió por el resto del semestre a una de sus figuras.

Se trata del defensor central Andrés Llinás, que sufrió la fractura del cuello del tobillo izquierdo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía.