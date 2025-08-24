Cargando contenido

Liga Betplay
Millonarios se ilusiona: las cuentas para clasificar a cuadrangulares

Millonarios hace cuentas, después de ganar su primer partido en la Liga BetPlay.

Millonarios puso fin a la racha de malos resultados en la Liga BetPlay al golear en condición de local 3-0 en el estadio El Campín a Junior de Barranquilla en partido válido por la fecha 8.

De esta manera, el conjunto 'embajador' consiguió su primer triunfo en el certamen para llegar a cuatro unidades y salir de la última posición.

 

Con un partido menos y al sacudirse de los malos resultados, Millonarios y su afición se ilusionan con remontar en la Liga BetPlay hasta conseguir los puntos necesarios para llegar a los ocho primeros y lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

 

Cuentas de Millonarios para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Teniendo en cuenta que el "número mágico" para asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay ha sido tradicionalmente 30 puntos, Millonarios necesitará sumar, por lo menos 26 unidades en los 13 partidos que le quedan del calendaro.

El cuadro 'embajador' tiene un compromiso menos disputado de la mayoría de sus rivales, ya que tiene pendiente el juego contra Deportivo Pasto de la fecha 2.

Como local, Millonarios enfrentará a Santa Fe, Deportivo Pasto, Fortaleza, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Once Caldas, por lo que los dirigidos por Hernán Torres tendrán que hacer puntaje perfecto en casa y buscar resultados favorables por fuera.

En condición de visita los embajadores se medirán con Águilas Doradas, Alianza Fc, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Santa Fe y Envigado.

Millonarios

Millonarios

Liga Betplay

Liga Betplay

Dimayor

Dimayor

