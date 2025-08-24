Millonarios se ilusiona: las cuentas para clasificar a cuadrangulares

Cuentas de Millonarios para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Teniendo en cuenta que el "número mágico" para asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay ha sido tradicionalmente 30 puntos, Millonarios necesitará sumar, por lo menos 26 unidades en los 13 partidos que le quedan del calendaro.

El cuadro 'embajador' tiene un compromiso menos disputado de la mayoría de sus rivales, ya que tiene pendiente el juego contra Deportivo Pasto de la fecha 2.

Como local, Millonarios enfrentará a Santa Fe, Deportivo Pasto, Fortaleza, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Once Caldas, por lo que los dirigidos por Hernán Torres tendrán que hacer puntaje perfecto en casa y buscar resultados favorables por fuera.

En condición de visita los embajadores se medirán con Águilas Doradas, Alianza Fc, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Santa Fe y Envigado.