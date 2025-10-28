Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 16:29
"Millonarios se opuso": revelan por qué el América no jugará en Bogotá ante Chicó
El partido de Liga BetPlay estaba previsto para jugarse en la capital del país.
El gerente del Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, dio recientemente declaraciones acerca del anuncio de la Dimayor que confirmaba la imposibilidad de jugar en Bogotá el partido contra el América de Cali correspondiente a la fecha 18 de la presente Liga BetPlay.
El duelo que estaba pactado para disputarse en el Estadio El Campín el próximo jueves 30 de octubre, no se podrá llevar a cabo en aquel recinto deportivo por una decisión de la Comisión Local de Seguridad de la ciudad de Bogotá, argumentando que no cuenta con capacidad logística para varios eventos de alta concurrencia que se llevará a cabo esta semana en la víspera de la celebración de Halloween.
Dimayor se pronunció acerca de la polémica en la sede del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali
Boyacá Chicó acusó a Millonarios de negarse a prestar El Campín
En un diálogo con el portal deportivo ‘América En La Red’, Nicolás Pimentel fue contundente y culpó a Millonarios de interferir en la realización del partido en El Campín, asegurando que el conjunto ‘albiazul’ se negó a prestar la cancha para preservar el estado de la gramilla.
“El año pasado ellos me pidieron usar la cancha de Tunja y accedimos sin problema. Ahora que pedimos El Campín, dicen que América o Boyacá Chicó dañan la cancha”, aseguró el alto directivo del conjunto ‘ajedrezado’.
⚽🔥 “MILLONARIOS SE OPUSO A QUE SE JUGARA EN EL CAMPÍN”— América En La Red (@Americaenlared) October 28, 2025
El gerente de Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, aseguró que el problema con el partido ante @AmericadeCali comenzó cuando @MillosFCoficial se opuso a prestar el estadio El Campín, pese a que ya existían conceptos favorables… pic.twitter.com/cC60ipTiaI
¿Dónde se jugará el partido?
Recordemos que el partido no se puede disputar en la ciudad de Tunja debido a un concierto programado en el estadio La Independencia, allí, en el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina se presentarán Morat y Aleks Syntek el sábado 1 de noviembre, por eso, la Dimayor había elegido al Estadio El Campín para llevar a cabo el compromiso.
Ahora, ante la negativa de la Comisión Local de Seguridad de la ciudad de Bogotá, la Dimayor y los equipos involucrados buscan otra sede para realizar el partido y no retrasar el calendario del campeonato, que está llegando a la instancia final de la fase de todos contra todos.
Suenan ciudades como Ibagué y Valledupar como posibles sedes para disputarse el partido, sin embargo, todavía no hay decisión oficial y de acuerdo con el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, se daría el anuncio mañana miércoles 29 de octubre.
