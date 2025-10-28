"Millonarios se opuso": revelan por qué el América no jugará en Bogotá ante Chicó

El gerente del Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, dio recientemente declaraciones acerca del anuncio de la Dimayor que confirmaba la imposibilidad de jugar en Bogotá el partido contra el América de Cali correspondiente a la fecha 18 de la presente Liga BetPlay.

El duelo que estaba pactado para disputarse en el Estadio El Campín el próximo jueves 30 de octubre, no se podrá llevar a cabo en aquel recinto deportivo por una decisión de la Comisión Local de Seguridad de la ciudad de Bogotá, argumentando que no cuenta con capacidad logística para varios eventos de alta concurrencia que se llevará a cabo esta semana en la víspera de la celebración de Halloween.

