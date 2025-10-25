Millonarios se queda con 10 en el clásico tras expulsión de Victoria

Un nuevo clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe se jugó en el Estadio El Campín, uno de los duelos más esperados de la jornada 17 y el cual terminaría definiendo muchas cosas en la tabla de posiciones.

Santa Fe sería el encargado de auspiciar como local en esta ocasión, pero esta no sería la única ventaja que se presentaría en el compromiso, ya que sobre el minuto 65 se fue expulsado Dewar Victoria.

Le puede interesar: Millonarios va por el fichaje de goleador uruguayo para 2026

Millos se quedó con 10 y Santa Fe puede sacar ventaja

El clásico capitalino comenzó bastante parejo, se fueron a los camerinos con un marcador de 0-0 y todo se definiría en los últimos 45, en donde sería el cuadro 'cardenal' el que tendría una oportunidad más clara.

Sobre el minuto 65 el equipo encabezado por Hernán Torres se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Dewar Victoria, quien recibió la roja directa tras una fuerte entrada sobre Víctor Moreno.