Sáb, 25/10/2025 - 20:13
Millonarios se queda con 10 en el clásico tras expulsión de Victoria
Santa Fe tiene ventaja numérica en el clásico tras expulsión de Dewar Victoria.
Un nuevo clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe se jugó en el Estadio El Campín, uno de los duelos más esperados de la jornada 17 y el cual terminaría definiendo muchas cosas en la tabla de posiciones.
Santa Fe sería el encargado de auspiciar como local en esta ocasión, pero esta no sería la única ventaja que se presentaría en el compromiso, ya que sobre el minuto 65 se fue expulsado Dewar Victoria.
Millos se quedó con 10 y Santa Fe puede sacar ventaja
El clásico capitalino comenzó bastante parejo, se fueron a los camerinos con un marcador de 0-0 y todo se definiría en los últimos 45, en donde sería el cuadro 'cardenal' el que tendría una oportunidad más clara.
Sobre el minuto 65 el equipo encabezado por Hernán Torres se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Dewar Victoria, quien recibió la roja directa tras una fuerte entrada sobre Víctor Moreno.
🔴😱⚽ ¿Era para roja? ¡Falta de Victoria y Millonarios se queda con 10!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/IiJn1xJ8mC— Win Sports (@WinSportsTV) October 26, 2025
¿Cómo están Santa Fe y Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?
Santa Fe llegó a este duelo con opciones más claras de obtener nuevamente la entrada a los ocho mejores equipos con 22 unidades. Mientras que Millonarios tenía un panorama más complicado con 18 puntos en el puesto 14.
