Millonarios se queda sin figura: dura sanción de DIMAYOR antes del clásico

Infortunadamente el nivel de Millonarios no ha sido bueno durante este segundo semestre ni con David González ni con Hernán Torres. El ibaguereño debutó ante Real Cartagena con una derrota, pero, para el alivio de los directivos y del mismo entrenador, lograron sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa BetPlay por el marcador global.

Quedan solo pocas horas para que Millonarios y Hernán Torres tengan el primer examen de un duro calendario en el que deberán afrontar en condición de local el primer clásico del segundo semestre ante Independiente Santa Fe. Los dos clubes llegan con escenarios similares sin demostrar buen fútbol y con urgencias en la tabla de posiciones para sellar la clasificación.

En medio de la concentración de Millonarios para encarar el clásico, se confirmó una de las peores noticias para Hernán Torres y sus dirigidos con la imposibilidad de utilizar a Santiago Giordana por una dura sanción que le puso el Comité Disciplinario de la DIMAYOR por medio de su última resolución a horas del partido ante su acérrimo rival.

SANTIAGO GIORDANA FUE SANCIONADO EN LA COPA BETPLAY

Para tranquilidad de Hernán Torres y de Millonarios en la Liga BetPlay, Santiago Giordana sí podrá estar en el clásico, dado que la sanción por parte del Comité Disciplinario es en la Copa BetPlay. El delantero argentino se fue expulsado en el partido ante el Real Cartagena en la vuelta para clasificar a los octavos de final.

Pero, lo peor para Millonarios no vino por la expulsión, sino por lo que sucedió después. La resolución expuso que Santiago Giordana salió del terreno de juego por la línea de banda y pateó un balón de manera agresiva. Luego se dirigió al asistente 1 y al cuarto árbitro lanzando palabras ofensivas y groserías como ladrones e ineptos.

El Comité asevera que estas actitudes dan para tres a seis partidos de sanción y una multa de tres a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes. En ese sentido, decidieron penalizarlo con tres jornadas en la Copa BetPlay.

Resolvieron “sancionar al señor Santiago Giordana, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. con suspensión de tres (3) fechas y multa, de un millón sesenta y siete mil seiscientos veinticinco cinco mil doscientos pesos ($1.067.628), por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la la Fase 1B (vuelta) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Real Cartagena S.A.”.

Santiago Giordana ya cumplió una fecha de las tres que le impusieron. En ese orden de ideas, al argentino le queda por pagar la vuelta contra Envigado en los octavos de final, y, en caso de clasificar a cuartos, se perderá el juego de ida.