Millonarios se quedó sin nada: Medellín blindó figura que querían en Bogotá

El mercado de fichajes de Millonarios no ha ido por un buen camino. Están por asegurar al arquero, Guillermo De Amores, dado que todo parece indicar que Álvaro Montero no seguirá más en el conjunto albiazul para el segundo semestre y jugará con Vélez Sarsfield. Esperan por los fichajes de Edwin Mosquera y de Alex Castro que se convertirán en las primeras contrataciones del cuadro bogotano.

Sin duda alguna, las bajas suman otro problema grande para Millonarios y, de hecho, con la salida de Jader Valencia, esperaban concretar la llegada de un futbolista subcampeón con el Deportivo Independiente Medellín. Valencia jugará en el ‘Poderoso’, mientras que David González buscaba un fichaje proveniente del elenco antioqueño.

Vea también: Revolcón en Francia: Lyon no se irá al descenso por polémica decisión

Se trata nada más ni nada menos que del delantero, Ménder García que esperaba definir su futuro, ya sea con el Medellín o bien, afuera. Millonarios estaba atento a lo que pudiera suceder con el contrato del ex Once Caldas. Era el elegido para reemplazar a Falcao en este segundo semestre.

Ménder García es uno de los objetivos de Millonarios, además de que puede darle alternativas a David González. Puede jugar de ‘9’ o en las bandas como lo ha demostrado tanto en el Once Caldas y en el Deportivo Independiente Medellín. Por ahora, solo es una consulta por parte de la institución albiazul, no hay nada concreto.

LA JUGADA DEL MEDELLÍN QUE LE DA UN PORTAZO A MILLONARIOS

Aunque había muchas dudas con la continuidad o no de Ménder García en el Medellín por su escasa participación en el primer semestre, Medellín esperó hasta el último momento para definir el futuro del atacante. Justamente, este miércoles 9 de julio se conoció que Ménder renovó contrato por los próximos seis meses y seguirá vistiendo los colores del cuadro antioqueño.

Alejandro Restrepo tenía la última decisión, pues, el contrato de Ménder García terminaba a mitad del 2025, pero había la opción por parte del entrenador y del Medellín de renovarle su vínculo. Efectivamente, llegaron a un acuerdo para extender su contrato por medio año.

Le puede interesar: Bolívar fichará a otro colombiano: referente de Santa Fe le hará compañía a Cataño

En ese orden de ideas, Medellín le pone el cerrojo a Ménder García que no solo estaba en el radar de Millonarios, pues, desde Argentina, también surgió el interés de Banfield, equipo al que le llamó la atención las cifras del atacante que tuvo su mejor paso en Once Caldas. A los albiazules también le cerraron la posibilidad de fichar a Mateo García de Once Caldas.

MEDELLÍN SUFRIÓ BAJA ANTES DEL DEBUT EN LIGA BETPLAY 2025-II

La idea de renovar a Ménder García también pasa por las grandes salidas que ha tenido el equipo antioqueño. Por un lado, Brayan León Muñiz tiene todo definido para salir de la institución y su futuro podría estar ligado a la MLS. Además del delantero ex Junior y Deportivo Pereira, se conoció la salida de Marcus Vinícius.

Lea también: El colombiano, figura en Mundial de Clubes que piden para Atlético Nacional

Este miércoles 9 de julio, sorprendió que se confirmara que Marcus Vinícius rescindió su contrato con el Deportivo Independiente Medellín. El brasileño no seguirá en la institución, y, ante estas salidas, seguramente, Ménder García tendrá un rol más protagónico con las bajas del brasileño y de Brayan León.