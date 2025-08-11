¿Millonarios será vendido al City Group? Gustavo Serpa respondió

Tomó fuerza la versión de que el City Football Group, conglomerado dueño del Manchester City y de varios clubes alrededor del mundo, estaría interesado en ingresar al fútbol colombiano, y el equipo elegido sería Millonarios FC.

Se conoció que representantes del grupo empresarial asistieron semanas atrás al estadio Metropolitano de Techo para observar el duelo entre La Equidad y Millonarios por la tercera fecha de la Liga Betplay, en donde el cuadro azul cayó 0-1.

Actualmente, Millonarios pertenece a Amber Capital y se encuentra entre los clubes con mejor salud financiera del país, por lo que un cambio de propietarios no sería urgente, y justo este es uno de los argumentos de la dirigencia del equipo para esquivar su venta.

Presidente de Millonarios confirmó si el club está o no en venta

Gustavo Serpa, Managing Partner y cofundador de Amber Capital Colombia, habló el pasado 10 de agosto con 'El Tiempo' y allí reveló que la supuesta venta de Millonarios al City Group es "mentira", por lo que de momento no habrá movimientos en cuanto a los dueños del club.