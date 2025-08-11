Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 10:26
¿Millonarios será vendido al City Group? Gustavo Serpa respondió
Recientemente surgió la versión de que el grupo dueño de Manchester City querría invertir en un equipo de fútbol colombiano.
Tomó fuerza la versión de que el City Football Group, conglomerado dueño del Manchester City y de varios clubes alrededor del mundo, estaría interesado en ingresar al fútbol colombiano, y el equipo elegido sería Millonarios FC.
Se conoció que representantes del grupo empresarial asistieron semanas atrás al estadio Metropolitano de Techo para observar el duelo entre La Equidad y Millonarios por la tercera fecha de la Liga Betplay, en donde el cuadro azul cayó 0-1.
Puede leer: Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II - fecha 6
Actualmente, Millonarios pertenece a Amber Capital y se encuentra entre los clubes con mejor salud financiera del país, por lo que un cambio de propietarios no sería urgente, y justo este es uno de los argumentos de la dirigencia del equipo para esquivar su venta.
Presidente de Millonarios confirmó si el club está o no en venta
Gustavo Serpa, Managing Partner y cofundador de Amber Capital Colombia, habló el pasado 10 de agosto con 'El Tiempo' y allí reveló que la supuesta venta de Millonarios al City Group es "mentira", por lo que de momento no habrá movimientos en cuanto a los dueños del club.
De tal forma, Millonarios FC continuará siendo parte del holding de Amber Capital, y se descarta momentáneamente la supuesta venta al City Gorup, que continúa en crecimiento, y pretende seguir generando alianzas en este lado del mundo.
En Suramérica, el City Group es propietario de Bahía (Brasil) y Montevideo City Torque (Uruguay) y es socio del Club Bolívar (Bolivia). Este fue un motivo para creer que Millonarios podría ser el tercer equipo suramericano en establecer un vínculo con la sociedad.
Le puede interesar: Programación de la séptima fecha de Liga Betplay 2025-II
Eso sí, el City Group tiene la intención de negociar otra compra o alianza estratégica en Suramérica, siendo este un proceso que, de concretarse, podría tardar debido al valor y la relevancia institucional al club con el que se negocie.
Fuente
Antena 2