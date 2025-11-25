Millonarios SÍ buscó a James Rodríguez: presidente reveló detalles

Millonarios quiere llevar a cabo una importante reestructuración, después de los malos resultados que se registraron en el segundo semestre de 2025, ya que el conjunto 'embajador' no logró clasificar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Para lograrlo, el equipo capitalino presentó este martes 25 de noviembre al argentino Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo de Millonarios FC.

Durante la rueda de prensa de presentación se le consultó a Enrique Camacho, presidente de Millonarios, sobre los rumores que aseguraban que el club había manifestado interés en contratar a James Rodríguez.