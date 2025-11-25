Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 12:00
Millonarios SÍ buscó a James Rodríguez: presidente reveló detalles
Enrique Camacho contó cómo se llevó a cabo el acercamiento entre Millonarios y James Rodríguez.
Millonarios quiere llevar a cabo una importante reestructuración, después de los malos resultados que se registraron en el segundo semestre de 2025, ya que el conjunto 'embajador' no logró clasificar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Para lograrlo, el equipo capitalino presentó este martes 25 de noviembre al argentino Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo de Millonarios FC.
Durante la rueda de prensa de presentación se le consultó a Enrique Camacho, presidente de Millonarios, sobre los rumores que aseguraban que el club había manifestado interés en contratar a James Rodríguez.
Millonarios SÍ buscó a James Rodríguez
En su respuesta, Enrique Camacho reconoció que los directivos de Millonarios SÍ buscaron a James Rodríguez y tuvieron la intención de iniciar una negociación, pero la posibilidad no avanzó.
"Sí, nosotros tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero esos contactos no avanzaron mucho, James es un jugador extraordinario. Cuando Millonarios quería a Falcao lo buscamos hasta lograrlo. James es un jugador maravilloso, capitán de la Selección Colombia, que está en plenitud y tiene todavía alternativas muy interesantes por explorar. Seguiremos teniéndolo en el radar"; explicó Camacho.
La inversión en Millonarios
Por otro lado, Enrique Camacho se refirió a la inversión que ha tenido Millonarios en el último año. El directivo aseguró que la cantidad de dinero destinada para el equipo fue la misma en los dos semestre del año y en ningún momento se disminuyó.
"¿Si se había disminuido la inversión? Lo mismo que se gastó en el primer semestre se destinó para el segundo semestre. La inversión en Millonarios es fundamental para mantener un equipo competitivo. El objetivo es mantener una plantilla con una cifra destinada para que sea un equipo estable y no se desbalancee. Otra cosa es que la inversión no se resulta como se espera", aclaró.
Fuente
Antena 2