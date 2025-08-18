Millonarios SÍ clasificaría a cuadrangulares: el dato que aliviaría la crisis

Nueva fecha de la Liga BetPlay en la que Millonarios sigue demostrando las falencias que lo han dejado en el fondo de la tabla con apenas una unidad. Los dirigidos por David González no han logrado una victoria en estas cinco fechas que se han disputado.

El miércoles 20 de agosto, Millonarios se pondrá al día con la primera jornada, dado que deberán recibir a Unión Magdalena en un partido que fue aplazado. Ese encuentro podría ser el final de un semestre complejo en el que no han podido ganar tres puntos hasta la fecha.

La derrota contra Deportes Tolima en Ibagué salió costosa y ya se habla de la salida de David González. El entrenador antioqueño confirmó que se quedará, mientras que los directivos ya le pusieron un ultimátum al ex Deportivo Independiente Medellín.

Pese a los resultados, Millonarios tiene chances latentes de sellar la clasificación. De hecho, este arranque liguero de cinco encuentros sin poder salir victoriosos trae un recuerdo que terminó con un final feliz en la fase todos contra todos y que fue muy reciente. Los embajadores perdieron seis juegos en la primera instancia del torneo y, aun así, clasificaron. Estuvieron a un punto de llegar a la final.

EL DATO QUE ILUSIONA PARA CLASIFICAR A LOS CUADRANGULARES

Aunque no fueron de manera seguida como en esta oportunidad, Millonarios ya perdió cinco partidos recientemente en un mismo torneo. Gracias a los puntos que había cosechado anteriormente y por lo hecho en las primeras jornadas, logró tener un colchón para clasificar.

Tal vez esto puede pasar en este año con un mal inicio, pero con el tiempo necesario para empezar a sumar unidades para entrar en los cuadrangulares. Ese antecedente fue en el primer semestre de 2024 en el penúltimo torneo de Alberto Gamero como director técnico de la institución albiazul.

En esa edición de la Liga BetPlay, Millonarios perdió seis compromisos. Por ahora, van cuatro derrotas y un empate. Estuvieron diez veces por fuera del selecto grupo de los ocho, nueve de ellas seguidas. Ahora cosechan siete jornadas en la parte de abajo, pero deben dos partidos que pueden ayudar a despegar.

Hace un año y medio, perdieron contra el Deportes Tolima, Águilas Doradas, Patriotas, Once Caldas, La Equidad y Jaguares de Córdoba. Pese a estas caídas, afortunadamente pudieron reaccionar y lograron sellar la clasificación en la sexta casilla. De esa manera, jugaron los cuadrangulares.

EL RESULTADO EN LOS CUADRANGULARES

Millonarios podría tener la misma suerte con dos partidos en El Campín que están pendientes. Además, quedan 45 puntos en juego que pueden ser alicientes de cara a sellar la clasificación.

En ese 2024, Millonarios ocupó la sexta posición y selló su paso para los cuadrangulares semifinales. Bucaramanga se quedó con la primera plaza del todos contra todos y, gracias al punto invisible, logró jugar la final y ser campeón. Los de Alberto Gamero fueron segundos con mismos puntos que el finalista.

Sin duda alguna, este dato demuestra que, pese a la crisis actual, todavía pueden llegar a la zona de clasificación, y, por qué no, llegar a una final como la que estuvieron cerca de disputar en 2024-I con seis derrotas en la fase regular.