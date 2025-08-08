Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 19:43
Millonarios SÍ jugaría el próximo miércoles: habría decisión impensada de Dimayor
Inicialmente el Embajador jugaría el clásico bogotano ante Independiente Santa Fe, pero este fue aplazado.
Durante la tarde de este viernes 8 de agosto se confirmó el aplazamiento del clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios del próximo miércoles 13 válido por la decimoséptima fecha de la Liga Betplay 2025-II; la razón, es que la Comisión Local de Fútbol de Bogotá considera que no hay garantías.
Los infortunados hechos del pasado miércoles 6 en el Movistar Arena donde hubo un buen número de personas lastimadas y dos muertos (hinchas de Santa Fe), han desencadenado en tal decisión, pues Dimayor acató el llamado y el partido -al igual que el clásico de Liga Femenina de este sábado 9- no se llevará a cabo sino que será postergado.
Puede leer: Santa Fe vs Millonarios: ¿Cuáles son las nuevas fechas de los clásicos?
Aun así, se ha abierto la posibilidad que sí haya fútbol en Bogotá en esa noche de miércoles 13 de agosto, y correría por cuenta de Millonarios, pues al no haber clásico, Dimayor podría aprovechar el espacio para agendar uno de los partidos pendientes de la Liga Betplay en curso.
Millonarios sí jugaría el miércoles 13 de agosto en El Campín
De haber una luz en Dimayor y acuerdo con los clubes, el próximo miércoles 13 de agosto se podría efectuar el partido Millonarios FC vs Deportivo Pasto, postergado de la segunda fecha, que en su momento no se pudo disputar por la ausencia de policías dado que era el domingo 20 de julio (Día de la Independencia).
Lo anterior refuerza su validez en vista de que Millonarios ya estaba agendado para jugar ese día, y Deportivo Pasto tiene esa semana libre de competencia, pues viene de jugar el jueves 7 (1-1 contra Unión Magdalena) y volverá a hacerlo hasta el lunes 18 cuando reciba a Independiente Medellín.
En ese caso, hay vía libre para que Millonarios y Pasto se enfrenten el 13 de agosto en El Campín de Bogotá, y ya dependerá de si la Dimayor decide o no programar el partido postergado para esa fecha. Se espera una decisión en las próximas horas, recordando además que este juego ya había sido reprogramado para el 10 de septiembre.
Le puede interesar: Racing de Gustavo Costas ficharía a polémico jugador colombiano
Es menester enfatizar en que, tanto Millonarios como Deportivo Pasto tienen más partidos aplazados fuera del mencionado, por eso es conveniente para los clubes y Dimayor aprovechar cualquier espacio que haya en el calendario.
Millonarios también tiene pendiente el partido contra Unión Magdalena por la primera fecha en El Campín, y Pasto tiene por jugar los encuentros ante América y Envigado por las fechas 3 y 5, respectivamente, ambos en el Departamental Libertad.
Fuente
Antena 2