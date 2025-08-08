Millonarios SÍ jugaría el próximo miércoles: habría decisión impensada de Dimayor

Durante la tarde de este viernes 8 de agosto se confirmó el aplazamiento del clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios del próximo miércoles 13 válido por la decimoséptima fecha de la Liga Betplay 2025-II; la razón, es que la Comisión Local de Fútbol de Bogotá considera que no hay garantías.

Los infortunados hechos del pasado miércoles 6 en el Movistar Arena donde hubo un buen número de personas lastimadas y dos muertos (hinchas de Santa Fe), han desencadenado en tal decisión, pues Dimayor acató el llamado y el partido -al igual que el clásico de Liga Femenina de este sábado 9- no se llevará a cabo sino que será postergado.

Aun así, se ha abierto la posibilidad que sí haya fútbol en Bogotá en esa noche de miércoles 13 de agosto, y correría por cuenta de Millonarios, pues al no haber clásico, Dimayor podría aprovechar el espacio para agendar uno de los partidos pendientes de la Liga Betplay en curso.

Millonarios sí jugaría el miércoles 13 de agosto en El Campín

De haber una luz en Dimayor y acuerdo con los clubes, el próximo miércoles 13 de agosto se podría efectuar el partido Millonarios FC vs Deportivo Pasto, postergado de la segunda fecha, que en su momento no se pudo disputar por la ausencia de policías dado que era el domingo 20 de julio (Día de la Independencia).