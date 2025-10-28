Actualizado:
Millonarios sigue pensando en el 2026: Otro referente del equipo renovado
Millonarios sigue con su racha de renovaciones, se suma otro defensor.
Millonarios lleva ya un par de semanas anunciando renovaciones con vistas al torneo del próximo año, primero fue Leonardo Castro y después Andrés Llinás, pues ahora el turno es para otro defensor que la hinchada se resistió a querer en un primer momento, pero que después de grandes actuaciones se ha ido ganando el cariño de los aficionados.
Danovis Banguero se queda en Millos
El defensor que anunció Millonarios fue nada más y nada menos que Danovis Banguero, el lateral izquierdo que llegó hace ya un par de años desde Tolima seguirá ligado a la institución embajadora hasta diciembre de 2026. El jugador no entró inmediatamente en el corazón del hincha embajador y se le juzgó mucho por su pasado en el equipo verde, sin embargo, sobre todo esta temporada ha demostrado su entrega y categoría logrando así ganarse el cariño de los aficionados.
Danovis no solo representa jerarquía y experiencia en el equipo sino también sacrificio y compromiso, un jugador que ha demostrado su garra y sus ganas de llevar al equipo hacia adelante siempre será bienvenido en un conjunto como Millonarios. Ahora ya con estas tres renovaciones la base del equipo va tomando forma, Llinás, Banguero, Mackalister Silva y Leo Castro.
Ahora a concentrarse en conseguir la clasificación
Millonarios afronta un cierre de la fase de todos contra todos crucial, el equipo ha vivido una de sus peores sino la peor temporada de sus últimos años y necesita hacer 9 de 9 para soñar con clasificarse, tres encuentros, tres victorias necesita el equipo azul para meterse. La primera prueba será mañana 29 de octubre frente a Once Caldas en el Campin.
