Millonarios sigue pensando en el 2026: Otro referente del equipo renovado

Danovis Banguero se queda en Millos

El defensor que anunció Millonarios fue nada más y nada menos que Danovis Banguero, el lateral izquierdo que llegó hace ya un par de años desde Tolima seguirá ligado a la institución embajadora hasta diciembre de 2026. El jugador no entró inmediatamente en el corazón del hincha embajador y se le juzgó mucho por su pasado en el equipo verde, sin embargo, sobre todo esta temporada ha demostrado su entrega y categoría logrando así ganarse el cariño de los aficionados.

Danovis no solo representa jerarquía y experiencia en el equipo sino también sacrificio y compromiso, un jugador que ha demostrado su garra y sus ganas de llevar al equipo hacia adelante siempre será bienvenido en un conjunto como Millonarios. Ahora ya con estas tres renovaciones la base del equipo va tomando forma, Llinás, Banguero, Mackalister Silva y Leo Castro.