Millonarios sigue último: tabla de posiciones de Liga Betplay tras perder con Unión
El juego correspondió a la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II.
Millonarios vivió otra noche amarga en El Campín. En el duelo pendiente de la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II, los embajadores cayeron 1-2 ante Unión Magdalena, en medio de un ambiente enrarecido por las protestas de la hinchada contra la dirigencia y los jugadores. La derrota no solo profundizó la crisis deportiva, sino que también desató incidentes en las tribunas.
El equipo capitalino comenzó con ilusión tras un inicio prometedor. Apenas a los 7 minutos, Beckham David Castro abrió el marcador con un remate preciso, confirmando por qué es considerado el jugador más destacado del plantel en la actualidad. Sin embargo, la alegría duró poco y rápidamente se transformó en frustración.
Unión Magdalena no tardó en reaccionar. A los 19 minutos, Jannenson Sarmiento puso el empate parcial con un gol que silenció a gran parte del estadio y encendió el malestar de los aficionados. El gol visitante fue la chispa que encendió los ánimos en las graderías, donde la protesta ya estaba organizada desde antes del encuentro.
El partido pareció inclinarse para Millonarios en la recta final del primer tiempo, cuando Dilan Enier Ortiz vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Bruno Sávio. Con un jugador menos, el Ciclón afrontaba cuesta arriba el segundo tiempo, mientras los azules soñaban con retomar la ventaja.
Pero el libreto dio un giro inesperado. Apenas a los 50 minutos, otra vez Sarmiento se vistió de héroe para Unión. El ‘10’ inventó una jugada individual y marcó el 1-2, que tras revisión del VAR fue convalidado. El golpe fue duro para Millonarios, que se vio sin reacción y sin ideas claras para cambiar la historia del compromiso.
Con la desventaja, la tensión en El Campín se desbordó. Desde la tribuna norte, un gran trapo advertía que “los directivos deberían pagar por ver a esta hinchada”, mientras los aficionados lanzaban zapatos y huevos hacia el terreno de juego como un mensaje directo contra los responsables de la crisis azul.
La derrota dejó a Millonarios sumido en un ambiente de incertidumbre, con la hinchada cada vez más distante y un plantel que no logra levantar cabeza. Unión Magdalena, en cambio, celebró un triunfo histórico en Bogotá, que le permite sumar puntos clave en su objetivo de mantener la categoría y sorprender en el inicio del campeonato.
Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras derrota de Millonarios con Unión Magdalena
1. Junior - 17 puntos
2. Tolima - 13
3. Medellín - 13
4. Nacional - 12
5. Santa Fe - 12
6. Llaneros - 11
7. Fortaleza - 11
8. Pereira - 11
9. Envigado - 9
10. La Equidad - 9
11. Cali - 9
12. Unión Magdalena - 8
13. Bucaramanga - 7 (dos partidos pendientes)
14. Águilas Doradas - 7
15. Boyacá Chicó - 6
16. Alianza FC - 6
17. Pasto - 5 (dos partidos pendientes)
18. América - 4 (dos partidos pendientes)
19. Once Caldas - 3 (un partido pendiente)
20. Millonarios - 1 (un partido pendiente)
Noticia en desarrollo...
