Millonarios sigue último: tabla de posiciones de Liga Betplay tras perder con Unión

Millonarios vivió otra noche amarga en El Campín. En el duelo pendiente de la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II, los embajadores cayeron 1-2 ante Unión Magdalena, en medio de un ambiente enrarecido por las protestas de la hinchada contra la dirigencia y los jugadores. La derrota no solo profundizó la crisis deportiva, sino que también desató incidentes en las tribunas.

El equipo capitalino comenzó con ilusión tras un inicio prometedor. Apenas a los 7 minutos, Beckham David Castro abrió el marcador con un remate preciso, confirmando por qué es considerado el jugador más destacado del plantel en la actualidad. Sin embargo, la alegría duró poco y rápidamente se transformó en frustración.

Unión Magdalena no tardó en reaccionar. A los 19 minutos, Jannenson Sarmiento puso el empate parcial con un gol que silenció a gran parte del estadio y encendió el malestar de los aficionados. El gol visitante fue la chispa que encendió los ánimos en las graderías, donde la protesta ya estaba organizada desde antes del encuentro.

El partido pareció inclinarse para Millonarios en la recta final del primer tiempo, cuando Dilan Enier Ortiz vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Bruno Sávio. Con un jugador menos, el Ciclón afrontaba cuesta arriba el segundo tiempo, mientras los azules soñaban con retomar la ventaja.