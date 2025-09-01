Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 19:48
Millonarios, sin público: Dimayor anunció sanción tras la protesta de zapatos
La hinchada del Embajador alzó la voz en la derrota ante Unión Magdalena con una protesta inédita en el fútbol colombiano.
Entre los hechos más recordados de las últimas semanas en el fútbol colombiano, se encuentra la protesta que realizó un grupo de hinchas de Millonarios en el partido contra Unión Magdalena (1-2), pues aficionados ubicados en la tribuna lateral norte lanzaron zapatos a la gramilla.
Ahora, un par de semanas después, Dimayor anunció la sanción para el club, que implica no solo una multa sino la suspensión justamente de la tribuna norte, por lo que no habrá público en este espacio del estadio El Campín.
Dimayor sancionó a Millonarios tras la protesta de zapatos contra Unión Magdalena
Este lunes 1 de septiembre se emitió la Resolución 086 del Comité Disciplinario de Dimayor, en donde se establece la sanción a Millonarios. Si bien se trató de una protesta pacífica, esta retrasó el juego, y propició que algunos aficionados ingresaran a la cancha.
Así las cosas, Dimayor multó a Millonarios con el pago de $11.388.000, y de pasó sancionó al club con la suspensión de la tribuna norte alta por una fecha, lo que obliga a que este sector del estadio no tenga público en el próximo partido como local.
Millonarios: tribuna norte, vacía en el clásico ante Santa Fe
En ese caso, la tribuna norte del estadio El Campín no tendría hinchas justo para el clásico del próximo sábado 6 de septiembre ante Independiente Santa Fe, cuando Millonarios oficiará como local. Falta la confirmación oficial.
Y se habla de confirmación oficial en vista de que se trata de un partido 'clase A' en el que se espera el estadio ocupado en al menos un 80 % y por ello la dirigencia de Millonarios apelaría junto a su grupo de abogados, o por lo menos pediría la postergación de la sanción para un juego de menor importancia.
Próximos partidos de Millonarios
Luego de enfrentar a Santa Fe el sábado 6 de septiembre, Millonarios jugará ante Deportivo Pasto el miércoles 10 y tras eso volverá a pisar El Campín el jueves 16 de septiembre al recibir a Envigado por octavos de final de Copa Betplay; es menester enfatizar en que la sanción tendrá que pagarse en un juego por Liga.
En la Resolución No. 086 de 2025, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/BEvykH3CNL#LoDamosTodo pic.twitter.com/1hnjcetLXc— DIMAYOR (@Dimayor) September 1, 2025
