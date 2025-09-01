Millonarios, sin público: Dimayor anunció sanción tras la protesta de zapatos

Entre los hechos más recordados de las últimas semanas en el fútbol colombiano, se encuentra la protesta que realizó un grupo de hinchas de Millonarios en el partido contra Unión Magdalena (1-2), pues aficionados ubicados en la tribuna lateral norte lanzaron zapatos a la gramilla.

Ahora, un par de semanas después, Dimayor anunció la sanción para el club, que implica no solo una multa sino la suspensión justamente de la tribuna norte, por lo que no habrá público en este espacio del estadio El Campín.

Puede leer: Así han sido los goles de Dayro Moreno con la Selección Colombia

Dimayor sancionó a Millonarios tras la protesta de zapatos contra Unión Magdalena

Este lunes 1 de septiembre se emitió la Resolución 086 del Comité Disciplinario de Dimayor, en donde se establece la sanción a Millonarios. Si bien se trató de una protesta pacífica, esta retrasó el juego, y propició que algunos aficionados ingresaran a la cancha.

Así las cosas, Dimayor multó a Millonarios con el pago de $11.388.000, y de pasó sancionó al club con la suspensión de la tribuna norte alta por una fecha, lo que obliga a que este sector del estadio no tenga público en el próximo partido como local.