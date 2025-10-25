Millonarios sorprende a Santa Fe con un regreso y una baja sensible

Quedan apenas unas horas para el clásico bogotano de la Fecha 17 de la Liga BetPlay que tiene mucha historia no solo por la rivalidad, sino por lo que se juegan los dos equipos en este vibrante encuentro pactado para el sábado 25 de octubre a partir de las 6:20 de la tarde en el Estadio El Campín.

Independiente Santa Fe hará las veces de local para encarar el segundo clásico del semestre con la necesidad de dar un golpe y eliminar a Millonarios que se juega sus últimas cartas para intentar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Los cardenales tendrán el regreso de Andrés Mosquera Marmolejo y una sorpresa con la primera convocatoria de Jorge Luis Ramos.

Pero, si hay que hablar de sorpresas, Millonarios también cuenta con algunas novedades en esta nueva final de cara a intentar clasificar para los cuadrangulares semifinales con solo cuatro partidos restantes y 18 unidades en este momento en la tabla de posiciones.

LAS NOVEDADES DE MILLONARIOS PARA ENFRENTAR EL CLÁSICO

Una baja y una recuperación tiene Millonarios a diferencia de la fecha pasada contra Atlético Bucaramanga. Por un lado, la novedad estará en la zaga defensiva, mientras que en el mediocampo hay ausencias claras para afrontar el clásico bogotano con realidades similares para ambos clubes, dado que nadie puede perder, pero el empate acabaría con algunas esperanzas.

Millonarios no podrá contar con Carlos Sarabia, que, pese a que se presentó a los entrenamientos, no fue tenido en cuenta dándole más espera después de que jugó el Mundial de la categoría Sub-20 trepándose al podio como terceros con la Selección Colombia.

En la portería, Guillermo De Amores se recuperó de una lesión y competirá con Diego Novoa por el puesto. Pese a que no es uno de los fichajes aclamados y que ha sido muy resistido, Hernán Torres podría poner al uruguayo en el arco para el clásico y para los próximos partidos. Sin embargo, Novoa sigue siendo el titular y eso quedó en evidencia contra Bucaramanga cuando el charrúa era opción.

Además de Guillermo De Amores, el regreso esperado también es el de Danovis Banguero que no estuvo contra el Atlético Bucaramanga y volverá para adueñarse de la banda izquierda. Vuelve tras pagar fecha de sanción por amonestaciones.

LAS BAJAS DE MILLONARIOS

Para este compromiso no podrá estar Alex Castro que salió amonestado en el juego contra Atlético Bucaramanga y no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas. Castro es una de las bajas sensibles por la importancia en los costados y por su impacto en la cancha.

Millonarios tiene un mediocampo muy corto, zona en la que esperan el regreso de Sebastián del Castillo que venía siendo protagonista en anteriores fechas, pero una lesión lo mermó.