Millonarios sueña con copa internacional: tabla de reclasificación tras fecha 17

Acabó la Fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II con el clásico entre Atlético Nacional vs Deportivo Independiente Medellín que culminó con la victoria de los dirigidos por Diego Arias, que, además de servir para sellar la clasificación, significó mantenerse en la segunda casilla de la tabla de reclasificación. En caso de no ser campeón, seguir en esta posición le daría boleto a la fase previa de Copa Libertadores.

Vea también: Marino resurgió en Nacional: sorpresa para Medellín en clásico paisa

A falta de tres fechas para que termine la fase regular de la Liga, hay muchos aspectos que se deben definir. Además del selecto grupo de los ocho que todavía esperan decidir los cupos, habrá que ver la reclasificación para conocer los boletos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Millonarios superó a Santa Fe en el clásico bogotano y sueña todavía con mínimas chances de estar en cuadrangulares y, como si fuera poco, se acerca a zonas de privilegio en la tabla de reclasificación soñando con la posibilidad de asegurar la Copa Sudamericana.

La necesidad para los equipos que ya clasificaron a los cuadrangulares semifinales no es solo pelear por el título, pues, la tabla de reclasificación sigue sumando en estas instancias finales y esto podría permitir un revolcón en los clasificados para torneos del continente.

ASÍ VA LA TABLA DE RECLASIFICACIÓN TRAS LA FECHA 17

Vale la pena acotar que la tabla de reclasificación entrega dos boletos para la Copa Libertadores de América. El primero y el segundo en este componente lograrán sellar su paso para la fase previa de la competencia más importante a nivel de clubes de Sudamérica.

Los dos campeones de los dos semestres clasificarán de manera directa a la fase de grupos. En el caso de Santa Fe, si los cardenales están en una zona de copas internacionales en la reclasificación, cederán el cupo a otro equipo que los siga en el orden de posiciones en esa tabla.

Le puede interesar: Se reducen cupos para cuadrangulares: tabla de posiciones Liga BetPlay tras Fecha 17

Por los lados de la Copa Sudamericana, los equipos que queden en la tercera, cuarta y quinta casilla estarán en la fase previa de dicha competencia, además del campeón de la Copa BetPlay, exceptuando a Envigado que descendió y no podrá jugar desde el Torneo BetPlay certámenes internacionales.

En ese sentido, así está la tabla de la reclasificación tras la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II:

1. Medellín | 78 puntos (clasificado a fase previa de Copa Libertadores)

2. Atlético Nacional | 74 puntos (clasificado a fase previa de Copa Libertadores)

3. Deportes Tolima | 73 puntos (clasificado a fase previa de Copa Sudamericana)

4. América de Cali 71 puntos (clasificado a fase previa de Copa Sudamericana)

5. Santa Fe | 71 puntos (clasificado a fase de grupos de Copa Libertadores por ser campeón del primer semestre)

6. Junior | 69 puntos (clasificado a fase previa de Copa Sudamericana)

Lea también: Marino brilló y Nacional goleó a Medellín: partidazo en el clásico paisa

7. Millonarios | 68 puntos

8. Atlético Bucaramanga | 63 puntos

9. Once Caldas | 58 puntos