Millonarios sueña con Libertadores: tabla de reclasificación tras fecha 12

Sin duda alguna, todos los ojos en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) están puestos en tres componentes. La tabla de posiciones para sellar las clasificaciones para los cuadrangulares y pelear por el segundo título del año, la tabla del descenso, en donde todo parece indicar que Unión Magdalena y Envigado descenderán y la reclasificación para definir los equipos que irán a copas internacionales.

Justamente, en ese tema de la tabla de la reclasificación, Independiente Santa Fe es el único equipo que está en la parte alta y que ya aseguró la Copa Libertadores gracias a que quedaron campeones en el primer semestre. Con ese cupo ya listo y con la segunda casilla para los cardenales, el tercer reclasificado irá a la Libertadores, mientras que, del cuarto al sexto, atenderán a la Copa Sudamericana.

Los resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay dejaron varias conclusiones de cara a la clasificación para los cuadrangulares y para afrontar la tabla de la reclasificación. De hecho, Millonarios fue el que más petróleo sacó gracias a la victoria conseguida ante Fortaleza.

TABLA DE LA RECLASIFICACIÓN TRAS LA FECHA 12 DE LA LIGA BETPLAY

Acabó una nueva fecha que contó con la victoria del América abriendo la jornada. Esto permitió que los escarlatas se acercaran a la línea de los clasificados para la Copa Sudamericana, pero todavía les quedan dos unidades para ponerse en ese puesto definitivo que dará cupo a copa internacional.

Junior perdió una oportunidad de oro para ponerse en la quinta casilla de la reclasificación, justo después de una victoria parcial de 0-2 contra el Medellín que terminó en un empate a dos. Santa Fe también igualó y tenía la chance de ser el líder de la reclasificación.

Así como también pudo haber sido líder, la derrota del Tolima dejó a Santa Fe en la segunda posición de la reclasificación, cuando pudo haber sido relegado a la tercera casilla. Habrá que definir todavía varios aspectos en este componente para poder sellar los clasificados.

1. Deportivo Independiente Medellín | 68 puntos (clasificado a Libertadores)

2. Independiente Santa Fe | 66 puntos (clasificado a Libertadores por ser campeón)

3. Deportes Tolima | 64 puntos (clasificado a Libertadores)

4. Atlético Nacional | 63 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

5. Millonarios | 61 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

6. Junior | 60 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

7. América de Cali | 58 puntos

8. Atlético Bucaramanga | 53 puntos

9. Once Caldas | 49 puntos

¿QUÉ NECESITA MILLONARIOS PARA CLASIFICAR A LA LIBERTADORES?

Aunque el comienzo no fue el mejor, Millonarios tenía un colchón de unidades en la tabla de la reclasificación por lo hecho en el primer semestre. Ahora con 61 puntos, los albiazules están cerca de poder sellar la Copa Libertadores, pese a que hace algunas fechas parecía imposible.

En estos momentos, Millonarios está quinto con 61 puntos a dos de Atlético Nacional que es el primer clasificado a la Copa Sudamericana y a tres unidades de Deportes Tolima que irá a la Libertadores por ahora, gracias a que Santa Fe cede cupo por el título y clasificación en el primer semestre.

Bajo ese panorama, Millonarios está a solo tres puntos de sellar la Copa Libertadores. No está para nada lejano y podría dar la sorpresa con la necesidad de solo ganar un partido para poder llegar a esa posición como el tercer reclasificado.