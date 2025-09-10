Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 21:41
Millonarios sufre en Liga Betplay: lesión y dura baja para el resto de 2025
Millonarios sufrirá la baja de uno de sus referentes por lo que resta de 2025.
Millonarios vivió una noche agridulce en el Estadio El Campín. Los embajadores derrotaron a 1-0 a Deportivo Pasto en el partido atrasado por la fecha 2 de la Liga Betplay. El cuadro dirigido por Hernán Torres se impuso con una anotación de Santiago Giordana en la primera mitad.
Sin embargo, la alegría no fue completa en El Campín debido a la lesión de Juan Carlos Pereira. El jugador del cuadro albiazul se lesionó durante la segunda mitad del compromiso y según las primeras revelaciones, sobre el alcance de su lesión podría quedar fuera de las canchas el resto de la temporada.
🔵🤕 ¡Preocupación en Millonarios! ¡Sale lesionado y en camilla Juan Carlos Pereira!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/UxZN8FdlMx— Win Sports (@WinSportsTV) September 11, 2025
Fuente
Antena 2