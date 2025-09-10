Millonarios sufre en Liga Betplay: lesión y dura baja para el resto de 2025

Millonarios vivió una noche agridulce en el Estadio El Campín. Los embajadores derrotaron a 1-0 a Deportivo Pasto en el partido atrasado por la fecha 2 de la Liga Betplay. El cuadro dirigido por Hernán Torres se impuso con una anotación de Santiago Giordana en la primera mitad.

Lea también: Tabla de posiciones de la Liga Betplay luego de Millonarios 1-0 Pasto

Sin embargo, la alegría no fue completa en El Campín debido a la lesión de Juan Carlos Pereira. El jugador del cuadro albiazul se lesionó durante la segunda mitad del compromiso y según las primeras revelaciones, sobre el alcance de su lesión podría quedar fuera de las canchas el resto de la temporada.