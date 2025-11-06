Millonarios sufre; fichaje para esta temporada recayó de su lesión

Millonarios viene de empatar 0-0 con Once Caldas y complicó demasiado sus chances de avanzar a los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2025-II, solo existe una remota posibilidad y se necesita una serie de resultados para que el cuadro ‘embajador’ pueda conseguir un boleto a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres se aferra a esa pequeña esperanza y piensa también en la chance de obtener un cupo a la siguiente Copa Sudamericana por la vía de la Tabla de Reclasificación.

