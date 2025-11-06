Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 09:00
Millonarios sufre; fichaje para esta temporada recayó de su lesión
El equipo 'embajador' alista su partido contra Envigado por la Liga BetPlay.
Millonarios viene de empatar 0-0 con Once Caldas y complicó demasiado sus chances de avanzar a los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2025-II, solo existe una remota posibilidad y se necesita una serie de resultados para que el cuadro ‘embajador’ pueda conseguir un boleto a la siguiente ronda del torneo.
El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres se aferra a esa pequeña esperanza y piensa también en la chance de obtener un cupo a la siguiente Copa Sudamericana por la vía de la Tabla de Reclasificación.
Reciente fichaje de Millonarios recayó de su lesión
Mientras el equipo ‘albiazul’ alista su partido de la fecha 19 ante Envigado, duelo que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur, una mala noticia ha llegado y tiene que ver con la recuperación del brasileño Bruno Savio.
Y es que de acuerdo con información del periodista Guillermo Arango, el mediocampista que llegó a Millonarios en el pasado mercado de fichajes ha recaído de su lesión y seguirá fuera de las convocatorias.
¿Qué lesión tiene Bruno Savio?
El jugador brasileño de 31 años, quien llegó como agente libre para reemplazar a Daniel Cataño, no ha cumplido con las expectativas y aparte ha sufrido el trauma de las lesiones, futbolista que recordemos está fuera de las canchas desde el pasado 20 de agosto, cuando tuvo un esguince grado uno del ligamento colateral medial de la rodilla derecha en un partido contra Unión Magdalena.
Ante la recaída, lo más probable es que Bruno Savio no tenga más acción en esta liga con Millonarios, jugador extranjero que ha levantado críticas por parte de la hinchada ‘albiazul’, aprobado en su momento por David González para reforzar a la plantilla y que no ha podido sumar goles ni asistencias en cinco partidos disputados con la camiseta ‘embajadora’.
