Millonarios sufre importante baja por el Mundial: ¿Hasta cuándo podrá utilizar a Juan Pablo Vargas?

Millonarios se prepara para afrontar partidos definitivos en la recta final de la temporada 2022 al disputar este miércoles 2 de noviembre el compromiso de vuelta por el título de la Copa BetPlay y los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Para el duelo contra Junior de la Copa BetPlay, el director técnico Alberto Gamero SÍ podrá contar con el defensa central costarricense Juan Pablo Vargas, quien también estará disponible para el clásico por la primera fecha de los cuadrangulares contra Independiente Santa Fe.

A partir del 7 de noviembre, Millonarios sufrirá la baja de Vargas, quien se unirá a los trabajos de la selección de Costa Rica que disputará el Mundial de Qatar 2022 bajo las órdenes del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez.

De esta manera, el zaguero no volverá a jugar en el año con el conjunto 'embajador', que tendrá como principal referente en la defensa a Andrés Llinás, quien estará acompañado por Óscar Vanegas o por José Abad Cuenú.

Calendario de Millonarios en los cuadrangulares

Fecha 1:

Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 2

Junior Vs Millonarios

Fecha 3

Millonarios Vs Deportivo Pereira

Fecha 4

Deportivo Pereira Vs Deportivo Pereira

Fecha 5

Millonarios vs Junior

Fecha 6

Santa Fe Vs Millonarios