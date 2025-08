Millonarios sufre nueva salida: problema para González en defensa

Gamero calienta el clásico añejo

Alberto Gamero, habló en Planeta Fútbol de Antena 2 sobre el momento que vive como entrenador del Deportivo Cali y no negó su deseo de ganar el compromiso clave ante Millonarios válido por Liga Betplay, en donde el samario volverá a dirigir en 'El Campín', pero en esta oportunidad enfrentando al equipo que dirigió por cinco años y con el que consiguió tres títulos.

"La verdad no sé cómo me irá a recibir la gente, pero lo que si tengo seguro y claro es que hice cosas buenas allá, entonces no tengo por qué temer entrar nuevamente a El Campín. Así como se dejaron de hacer cosas también se hicieron varias buenas y voy a entrar con la mentalidad de que quiero hacer un buen partido con Cali y ganar los tres puntos, no porque sea Millonarios, sino porque esa es a mentalidad que tendré con cualquier equipo que se enfrente a mí."