Millonarios sufre para enfrentar a Nacional: figura no se recuperó

La fase de "todos contra todos" de la Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera, está a punto de llegar a su fin con los ocho mejores equipos de la competencia que avanzarán a los cuadrangulares y en donde se espera ver importantes nombres como el de Millonarios y Nacional.

Serán justamente estas dos escuadras las que se convertirán en protagonistas en el marco de la fecha 13 en un nuevo clásico que se llevará a cabo en el Atanasio Girardot. Ninguno de los equipos llega con un buen presente deportivo y están obligados a sacar los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones, aunque el cuadro 'verdolaga' podría ser el que saque la ventaja, ya que Millonarios llega con varias bajas significativas, entre ellas la de Danovis Banguero, quien no se alcanzó a recuperar de su lesión.

Danovis Banguero todavía no está al 100 % para jugar con Millonarios

El clásico entre Millonarios y Nacional se jugará el sábado 27 de septiembre sobre las 20:30 en Medellín, un partido bastante significativo, no solo por el historial y rivalidad entre ambos clubes, sino porque se busca también dar vuelta a la página tras los malos resultados deportivos que los han venido dejando sin directores técnicos y con bastantes dudas sobre su clasificación a la siguiente instancia de la Liga BetPlay.

La escuadra comandada por Hernán Torres auspiciará en condición de visitante en una plaza en donde le ha ido bastante bien en los últimos años, aunque para esta ocasión la situación puede llegar a cambiar drásticamente, ya que el estratega tolimense todavía no encuentra un rumbo ganador y cuenta también con varios inconvenientes en cuanto a la conformación de su plantilla, tal como es el caso de Danovis Banguero, quien no ha podido brillar en el ciclo de Torres tras una lesión.