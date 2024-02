Millonarios sufre por Daniel Cataño: revelaron detalles de su lesión

Los días no han sido los mejores para Millonarios ni para Alberto Gamero, este último, quien se atrevió a decir cuándo se despediría del club, dejando un mensaje para la hinchada en este momento difícil que viven en la Liga BetPlay. La realidad es que, el único problema no son los resultados, acumulando tres derrotas seguidas, dos en condición de local, sino por la cantidad de lesiones que ha tenido.

Semana tras semana, Alberto Gamero confirma una nueva lesión, la última, la de Jorge Arias. Afortunadamente para las pretensiones del club, no sufrieron ninguna contra Once Caldas, pero, las alarmas están más que prendidas por el estado de salud de Daniel Cataño, quien viene regresando lentamente a la actividad.

Vea también: Millonarios sufre por Daniel Cataño: noticia de última hora sobre su regreso

Contra Patriotas, Daniel Cataño alcanzó a disputar poco más de 16 minutos acoplándose nuevamente a este Millonarios, dado que no había podido debutar en el 2024. Su último juego había sido el 3 de diciembre de 2023 enfrentando al América, partido en el que sufrió la lesión. Dos meses después, volvió a ver actividad tanto en Tunja, como en Bogotá, ingresando en el inicio del segundo tiempo ante Once Caldas.

Se le vio participativo y mejor físicamente, pero el antioqueño reveló por qué tanta ausencia y por qué el misterio de su lesión, algo que ni el mismo Alberto Gamero sabía. Descartó que fuera una pubalgia como se tenía pensado, y explicó que este problema no es de ahora, sino que viene de hace algunos años tras una operación.

Le puede interesar: Alberto Gamero explicó la lesión de Cataño: ¿Cuándo podrá regresar?

“Es un tema médico de hace muchos años, cuando me operaron de una hernia. Me pusieron una malla y seguramente en algún momento del torneo pasado se movió y estaba tocando el nervio. Es un tema complejo porque las resonancias y pruebas que hicimos no mostraban nada, pero producía dolor. Es tema complejo, la malla estaba comprimiendo un nervio y era la molestia. Se trató con especialistas en el tema y gracias a Dios hoy estamos mucho mejor”, precisó Daniel Cataño.

Incertidumbre resuelta, pero, por ahora, Alberto Gamero tendrá que ser muy cuidadoso con no forzar a Daniel Cataño, que podría volver a recaer por el más mínimo movimiento.