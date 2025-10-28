Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 08:30
Millonarios sufriría importante pérdida: Piden a una figura en Brasil
A uno de los mejores jugadores del equipo en los últimos semestres lo piden desde Brasil.
El talento colombiano sigue despertando interés en el fútbol internacional. En esta ocasión, los hinchas del Vasco da Gama han comenzado a pedir el fichaje de un mediocampista de Millonarios, a quien destacan como una de las grandes revelaciones del fútbol colombiano en 2025.
Un volante moderno y con gran visión de juego
Medios brasileños y aficionados del Vasco resaltan que, si el club está buscando un mediocampista defensivo para acompañar a Cauan Barros, el nombre ideal es el de Nicolás Arévalo. A pesar de usar el número 5, el jugador azul no es un mediocentro tradicional, se caracteriza por su técnica con el balón, su capacidad para iniciar el juego desde atrás y su lectura táctica.
De hecho, Arévalo es actualmente el mediocampista con más pases clave en la Liga BetPlay, una estadística que demuestra su influencia ofensiva en la construcción del juego de Millonarios. En el aspecto defensivo, también ha mostrado solidez, destacándose más por su inteligencia y posicionamiento que por el juego físico.
Un talento codiciado y con gran proyección
El interés por el volante de 22 años no es nuevo. En el último mercado de pases, River Plate ya había puesto sus ojos en él, aunque la negociación no se concretó. Ahora, los fanáticos del Vasco consideran que el colombiano representa una gran oportunidad en términos de costo-beneficio, pues su valor de mercado aún es bajo para el potencial que ha mostrado.
“Es un jugador diferente, con visión y carácter. Una apuesta inteligente para el futuro”, señalan algunos hinchas en redes sociales, que piden a la directiva “pensar fuera de la caja” y moverse rápido por su fichaje.
De concretarse el interés, Nicolás Arévalo podría dar el salto al Brasileirao, una liga que ha sabido potenciar a varios futbolistas colombianos en los últimos años.
Fuente
Antena 2