Millonarios sufriría importante pérdida: Piden a una figura en Brasil

Un volante moderno y con gran visión de juego

Medios brasileños y aficionados del Vasco resaltan que, si el club está buscando un mediocampista defensivo para acompañar a Cauan Barros, el nombre ideal es el de Nicolás Arévalo. A pesar de usar el número 5, el jugador azul no es un mediocentro tradicional, se caracteriza por su técnica con el balón, su capacidad para iniciar el juego desde atrás y su lectura táctica.

De hecho, Arévalo es actualmente el mediocampista con más pases clave en la Liga BetPlay, una estadística que demuestra su influencia ofensiva en la construcción del juego de Millonarios. En el aspecto defensivo, también ha mostrado solidez, destacándose más por su inteligencia y posicionamiento que por el juego físico.