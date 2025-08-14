Actualizado:
Millonarios sumará 'refuerzo' para Liga BetPlay: llegará en septiembre
Millonarios finalmente recibió una buena noticia y sumará refuerzo en septiembre.
Millonarios sigue dando de qué hablar en el inicio del semestre de clausura del Fútbol Profesional Colombiano, ya que perdió a varias figuras durante el mercado de fichajes y sus ausencias se han visto reflejadas en los resultados de la Liga BetPlay.
Además, David González también cuenta con importantes jugadores en el departamento médico, tal como es el caso del referente y capitán, Mackalister Silva, pero también de Leonardo Castro, aunque el parte médico del goleador parece ser más alentador y regresaría antes de lo esperado.
Leonardo Castro regresaría a Millonarios en septiembre
Millonarios comenzó la Liga BetPlay de clausura con el "pie izquierdo" y en el transcurso de cuatro partidos disputados solo ha sacado un punto en el empate frente a Independiente Medellín, lo que está dejando al club justo en la última casilla de la tabla de posiciones.
Uno de los principales problemas que ha presentado la escuadra comandada por David González ha sido la falta de gol, ya que en varios partidos ha salido sin poder anotar. En la zona ofensiva salieron Falcao, Córdoba y Palacios, lo que dejó bastante desbalanceado al equipo, pero pronto el estratega antioqueño podrá volver a "respirar", ya que la recuperación de Leonardo Castro sería avanzada, tal como lo dio a conocer el propio Antonio Casale.
El periodista deportivo reveló que desde Millonarios le informaron que el regreso de Castro ya no sería para el mes de octubre, sino que se espera verlo en los terrenos de juego en septiembre tras sufrir una lesión en el peroné que lo tiene desde hace más de 6 meses por fuera de las canchas.
¿Cómo va la recuperación de Mackalister Silva?
Tras cinco meses de ausencia con el cuadro 'embajador', se esperaba que el experimentado mediocampista, Mackalister Silva, volviera justo para las instancias finales del torneo de apertura, se le vio entrenando nuevamente con el resto de sus compañeros dentro del terreno de juego, pero su proceso aún no está al 100%, tal como lo confirmó David González.
