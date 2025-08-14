Millonarios sumará 'refuerzo' para Liga BetPlay: llegará en septiembre

Millonarios sigue dando de qué hablar en el inicio del semestre de clausura del Fútbol Profesional Colombiano, ya que perdió a varias figuras durante el mercado de fichajes y sus ausencias se han visto reflejadas en los resultados de la Liga BetPlay.

Además, David González también cuenta con importantes jugadores en el departamento médico, tal como es el caso del referente y capitán, Mackalister Silva, pero también de Leonardo Castro, aunque el parte médico del goleador parece ser más alentador y regresaría antes de lo esperado.

Leonardo Castro regresaría a Millonarios en septiembre

Millonarios comenzó la Liga BetPlay de clausura con el "pie izquierdo" y en el transcurso de cuatro partidos disputados solo ha sacado un punto en el empate frente a Independiente Medellín, lo que está dejando al club justo en la última casilla de la tabla de posiciones.

Uno de los principales problemas que ha presentado la escuadra comandada por David González ha sido la falta de gol, ya que en varios partidos ha salido sin poder anotar. En la zona ofensiva salieron Falcao, Córdoba y Palacios, lo que dejó bastante desbalanceado al equipo, pero pronto el estratega antioqueño podrá volver a "respirar", ya que la recuperación de Leonardo Castro sería avanzada, tal como lo dio a conocer el propio Antonio Casale.