Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 16:37
Millonarios tendrá nuevo director deportivo; confirman la llegada
El ciclo de Ricardo el 'Gato' Pérez llegaría pronto a su final.
Millonarios se alista para una renovación, el equipo azul de la capital del país no cumplió con el objetivo de pelear títulos en este 2025 y al contrario sufrió prematuras eliminaciones en los torneos que disputó, generando múltiples críticas de la hinchada sobre el rendimiento de los jugadores y la conformación de la nómina.
El técnico Hernán Torres sabe que necesita refuerzos para que Millonarios pueda ser protagonista en la temporada 2026, sin embargo, esas nuevas llegadas no solo serán en la nómina de jugadores, pues recientemente anunciaron un cambio que muchos hinchas estaban pidiendo.
Ricardo el ‘Gato’ Pérez tendría sus días contados en Millonarios
En este 2025, uno de los aspectos más criticados por los hinchas azules fue la labor de Ricardo Pérez como director deportivo, pues varios de los fichajes tuvieron un flojo rendimiento y poco aportaron al equipo, que sufrió en este segundo semestre del año eliminación en los octavos de final de la Copa BetPlay y también salida prematura en la liga.
Pues bien, Millonarios ha tomado la decisión de tener un cambio en su dirección deportiva, sin embargo, no será el señor Edgar Moreno como se había contemplado en algún momento, sino que ahora será una persona de origen extranjero, así lo confirmó el periodista Mariano Olsen de Win Sports, sin dar detalles del nombre que reemplazaría al ‘Gato’ Pérez.
ANTICIPO— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 20, 2025
El club @MillosFCoficial tendrá director deportivo extranjero.
Finalmente EDGAR MORENO no ocupará ese cargo. pic.twitter.com/J8Zjj14g4j
Millonarios aplica cambio importante en sus directivas
El equipo encabezado por el presidente Enrique Camacho y que tiene como máximo accionista a Gustavo Serpa, habría analizado la gestión de Pérez y la conclusión no fue la mejor, pues el arribo de un director deportivo extranjero deja claro que su continuidad no garantiza buenos resultados.
Cabe recordar que para ese cargo de director deportivo estaba sonando con fuerza el actual director de fútbol base y ‘scouting’, Édgar Moreno, quien lleva trabajando ocho años en el club bogotana y desde entonces ha descubierto a varios jóvenes que hoy gozan de alto potencial, como es el caso de Óscar Cortés, Carlos Andrés Gómez, Nicolás Arévalo, Neyser Villarreal, entre otros.
Fuente
Antena 2