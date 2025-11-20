Millonarios tendrá nuevo director deportivo; confirman la llegada

Millonarios se alista para una renovación, el equipo azul de la capital del país no cumplió con el objetivo de pelear títulos en este 2025 y al contrario sufrió prematuras eliminaciones en los torneos que disputó, generando múltiples críticas de la hinchada sobre el rendimiento de los jugadores y la conformación de la nómina.

El técnico Hernán Torres sabe que necesita refuerzos para que Millonarios pueda ser protagonista en la temporada 2026, sin embargo, esas nuevas llegadas no solo serán en la nómina de jugadores, pues recientemente anunciaron un cambio que muchos hinchas estaban pidiendo.

