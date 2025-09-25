Millonarios tendría nuevo problema: habría dos bajas por un mes

Los próximos partidos para Millonarios, como para otros clubes que están peleando la posibilidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II serán claves. Los embajadores por ahora están por fuera de los ocho primeros, pero la buena senda de victorias podría darle la alegría a un club que no arrancó de la mejor manera el semestre.

Vea también: América mete presión a Nacional y Millonarios: reclasificación tras la fecha 12

Con Hernán Torres llegaron las victorias necesarias para poder salir del fondo de la tabla y poder acercarse a la parte privilegiada de la clasificación para los cuadrangulares de cara a pelear por un título. El próximo partido de Millonarios será nada más ni nada menos que contra Atlético Nacional en una nueva edición del clásico.

Sin duda alguna, los dos clubes llegarán a ese partido en Medellín con importantes bajas, pues Millonarios no podrá contar con Andrés Llinás, David Mackalister Silva y Juan Carlos Pereira por lesiones. Además, dos jugadores tampoco podrán estar en la convocatoria, dado que estarán junto con la Selección Colombia.

LAS DOS BAJAS DE MILLONARIOS QUE PODRÍAN DURAR UN MES

César Torres envió la lista oficial de jugadores para el Mundial Sub-20 que se jugará en Chile. La Selección Colombia no dejó de lado a los mejores futbolistas y, tanto Carlos Sarabia como Neiser Villarreal fueron citados para encarar la Copa del Mundo con la necesidad de sellar la clasificación para los octavos de final.

Aunque Carlos Sarabia ni Neiser Villarreal estaban jugando con Millonarios, (Neiser por la polémica del Live con la camiseta de América de Cali), se trata de dos piezas que podían aparecer para contar con otras alternativas de cara a los siguientes partidos.

Le puede interesar: Colombianos en el ojo del huracán tras la eliminación de River Plate

En el caso de Carlos Sarabia, el lateral derecho podía ser una alternativa para la banda, dado que, durante este segundo semestre, Millonarios ha tenido serios problemas en esa posición. Las lesiones de Helibelton Palacios y de Sander Navarro dejaron a Samuel Martín como el único lateral por ese costado y Sarabia podía ser otra alternativa.

Afortunadamente Helibelton Palacios se recuperó de la lesión y, por lo menos, habrá esa tranquilidad de que hay cómo suplirlo sin importar la ausencia de Carlos Sarabia. En el caso de Neiser Villarreal, el goleador del Sudamericano Sub-20 había sido apartado en Millonarios y entienden que podría tener regularidad durante el Mundial de la categoría en Chile.

Ante esta situación, la gran pregunta es cuánto se perderían los dos jugadores. Inicialmente, ambos futbolistas no podrán estar hasta el 5 de octubre cuando termine la primera fase del Mundial Sub-20. Es decir, se podría perder dos partidos. Pero, si Colombia llega a instancias finales, podrían estar afuera de Millonarios por un mes.

¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁN CARLOS SARABIA Y NEISER VILLARREAL CON MILLONARIOS?

Millonarios deberá esperar hasta dónde llegará la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 para saber cuántos partidos se perderían Carlos Sarabia y Neiser Villarreal. En caso de que clasifique a las fases finales, podrían regresar apenas en un mes, especialmente si la ‘Tricolor’ clasifica a las semifinales.

Lea también: Dayro le puso la cara al fracaso y pidió perdón: “Nos faltó ser serios”

En ese sentido, los primeros partidos que se perderían Carlos Sarabia y Neiser Villarreal serán justamente dos clásicos. El primero en Medellín contra Atlético Nacional el sábado 27 de septiembre, justo el día que inicia el Mundial Sub-20, y, el encuentro en condición de local ante el América de Cali el 7 de octubre. Tal vez podrían llegar para este juego, pero llegarían tras un largo viaje y habría la duda si alcanzan o no a ser convocados.

Bajo ese panorama, si Colombia entra a fases finales, dependerá con respecto a la instancia a la que lleguen. Si son semifinalistas, habría que jugar o el partido por el tercer puesto o la final. En ese orden de ideas, los dos jugadores no estarían en condición de visitante contra el Deportivo Pereira el 15 de octubre ni frente al Atlético Bucaramanga en Bogotá el 19 de octubre.