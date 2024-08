Millonarios tendría problemas para la Liga BetPlay: dos bajas sensibles

Esta Liga BetPlay 2024-II no ha iniciado de la mejor manera para Millonarios. No solo porque no podrá jugar en el Estadio El Campín y tendrá que disputar partidos de local en Villavicencio, una nueva casa a la espera de enderezar su camino, además de los flojos resultados, especialmente, la derrota ante Águilas Doradas en Sincelejo.

Alberto Gamero sigue despertando dudas en este semestre con tres derrotas, un empate y dos victorias para sumar siete unidades en seis fechas disputadas. En medio de ese bache negativo, apareció un nuevo problema para el entrenador samario en esta campaña que tiene que ver con las Eliminatorias Sudamericanas y con la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Vea también: Mackalister Silva no se esconde y habló del gran problema que tiene Millonarios

Aunque todavía no están confirmados todos los listados de selecciones en sus obligaciones de septiembre, ya hay un jugador que fue citado por su respectivo país. Se trata del lateral venezolano, Delvin Alfonzo que fue llamado por Fernando Batista en la convocatoria de 41 futbolistas para afrontar el reto de las Eliminatorias ante Bolivia y Uruguay de visitante y de local respectivamente.

Sumado al ex Boyacá Chicó, Millonarios está a la espera de conocer si Juan Pablo Vargas será tenido en cuenta por Costa Rica, que seguramente el seleccionado tico no prescindirá de un referente como el zaguero central

¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁN DE LA LIGA BETPLAY CON MILLONARIOS?

Con este panorama, y con los partidos que se desarrollarán entre el 5 y 10 de septiembre de Venezuela y Costa Rica en sus respectivas confederaciones y con distintos objetivos en ambos países, Millonarios no podría contar con ellos, inicialmente contra Once Caldas en juego pactado para el 8 del mes mencionado.

Le puede interesar: Se hunde Millonarios, miran rayado a Gamero ¿Fin de un ciclo?

Pues, los dos jugadores, tanto Delvin Alfonzo como Juan Pablo Vargas seguramente serán de la partida ante Patriotas el primero de septiembre, días antes de viajar y concentrar con sus selecciones. Millonarios suma duras bajas contra el líder parcial de la Liga BetPlay tras las primeras siete fechas disputadas.