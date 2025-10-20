Millonarios tendría sorpresa para el clásico ante Santa Fe

La Liga BetPlay sigue avanzando, quedan solamente cinco partidos por disputarse en la fase del todos contra todos y se aproxima una de las fecha más interesantes del certamen, la de clásicos, en donde se vivirá el duelo entre Millonarios y Santa Fe.

Las dos escuadras bogotanas no vienen pasando por su mejor momento deportivo en la competencia, el cuadro 'cardenal' a penas está en los puestos de clasificación y el 'embajador' aún con posibilidades de lograrlo, por lo que el clásico será definitivo para determinar la clasificación y los hinchas de Millonarios lo tienen claro, por lo que buscarían intimidar a Santa Fe con un tifo especial en conmemoración a Miguel Ángel Russo.

Le puede interesar: Millonarios arma su equipo para 2026: confirman dos refuerzos en la lista

Russo volvería a aparecer en el clásico ante Santa Fe

La fecha 17 de la Liga BetPlay estará enmarcada por los partidos más esperados de la competencia, los clásicos, en donde se verán importantes duelos que terminarán definiendo posiciones importantes en la tabla, pero también los fanáticos de los clubes que se encuentren en los escenarios deportivos se robarán el protagonismo.

Uno de los enfrentamientos más "picantes" es justamente el de los fanáticos entre Millonarios y Santa Fe, los cuales se volverán a ver en el Estadio El Campín, en donde los hinchas del equipo que comanda Hernán Torres tienen preparado un recibimiento especial para el equipo y un homenaje que se espera llegue hasta el cielo para Miguel Ángel Russo.