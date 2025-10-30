Millonarios tendría su primer fichaje: futbolista que juega en el exterior se ofreció

Una temporada irregular para Millonarios que luchó en el primer semestre por clasificar a la final y que en el segundo torneo nunca le encontró la idea en el comienzo siendo colero por varias fechas. Lesiones y algunas ausencias fueron claves para el cuadro albiazul que no pudo levantarse con Hernán Torres.

Con 22 puntos y dos partidos restantes, clasificar ya parece imposible, al menos de que se le den muchos resultados para pensar en que el umbral puede ser menos de 30 unidades. Lo único que puede hacer es sumar 28 y esperar otros resultados.

En ese sentido, Millonarios ya empieza a visualizar lo que será el 2026 con las primeras renovaciones. Jorge Arias, Danovis Banguero, Andrés Llinás y Leonardo Castro renovaron sus respectivos contratos, y en los próximos meses tendrán que dar a conocer los fichajes que deben venir hartos jugadores para salir de un mal momento liguero.

EL JUGADOR QUE SE OFRECIÓ PARA LLEGAR A MILLONARIOS

Con pasado en clubes como América de Cali, Deportivo Pereira, Deportivo Independiente Medellín, entre otros de Colombia, Larry Angulo podría regresar a la Liga BetPlay después de salir y jugar en equipos del exterior como Always Ready, Alajuelense y actualmente en el Hapoel Haifa de Israel. El volante de marca termina su contrato con el conjunto israelí en diciembre de 2025.

En vistas de que le quedan apenas dos meses de contrato con el Hapoel Haifa ya empieza a sonar su nombre en distintos clubes. Uno de ellos es Millonarios, y no porque lo estén buscando realmente, sino que fue el mismo entorno del mediocampista que se ofreció al club bogotano.

Y es que, de acuerdo con La Página Embajadora en su cuenta de X, filtraron que, “el mediocampista Larry Angulo 🇨🇴 fue ofrecido a Millonarios. Finaliza contrato con el Hapoel Haifa en diciembre”. Bajo ese panorama, las próximas semanas serán claves para definir si el caleño se convierte en el primer fichaje de la institución albiazul.