Millonarios tendría una sensible baja en Liga: "no estaría muy contento"

Este segundo semestre de Millonarios ha tenido varios altibajos en el juego que han condicionado a Alberto Gamero por un flojo comienzo que tuvo. Afuera del grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, y con mucha liga por delante, el cuadro albiazul ha tenido que aplazar partidos al no encontrar estadio mientras se lleva a cabo el Mundial Femenino Sub-20 en Bogotá, una de las tres ciudades que verán actividad.

Encontraron estadio para jugar contra Patriotas en donde harán las veces de ‘local’ en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Más allá de no poder disputar algunos partidos por la imposibilidad de utilizar su recinto deportivo, se ha sumado otro problema con las lesiones. La de Radamel Falcao García y Juan José Ramírez en últimos días. Los regresos de Daniel Cataño, Jhoan Hernández y Sander Navarro que ilusionan.

Sin embargo, por el amplio mercado que Millonarios ha tenido, ponen en problemas a un jugador de mucha experiencia y de buen bagaje con la institución bogotana. Con un mediocampo muy poblado, todo parece indicar que el futbolista podría jugar sus últimos partidos con la casaca azul.

JUAN CARLOS PEREIRA BUSCARÍA SU SALIDA DE MILLONARIOS

Tras disputar 176 partidos con Millonarios, desde que llegó procedente de Unión Magdalena en 2020, Juan Carlos Pereira buscaría salir del elenco capitalino. La llegada de Jovani Welch, Félix Charrupí, y el regreso de Daniel Cataño complican al cartagenero que ha perdido la titular y que solo ha sumado ocho minutos en este semestre. De hecho, dejó de estar convocado en los últimos partidos.

Pues, el periodista, Daniel Pérez mantuvo en el canal de YouTube, ‘Sin Boleta’ que, “hay un volante que podría salir de Millonarios, están mirando a ver qué opciones puede haber. No necesariamente el cuerpo técnico quisiera que se fuera, pero a su vez, tampoco tiene los minutos deseados, ni la continuidad. Pero, además, llegaron jugadores en la posición porque llegaron Jovani Welch, ya Stiven Vega está bien y le está dando posibilidades a Nicolás Arévalo de inferiores”.

Posteriormente, Daniel Pérez reveló el nombre del jugador en cuestión, “de Cartagena para el mundo... ¡Sí, Juan Carlos Pereira! No necesariamente Gamero quiere que se vaya, pero hay cosas como que de pronto lo llaman y preguntan cuál es la situación de Pereira en Millonarios. No estaría muy contento porque no está teniendo minutos y tanta continuidad, y uno no sabe y se podría dar eso (...) no es una noticia confirmada, pero sí un fuerte rumor que podría pasar en las próximas horas”.

Su salida se podría dar cuando acabe el segundo semestre. Sin duda sería una baja sensible por el liderazgo que tiene en el centro del campo, y una carta sorpresa con el gran remate de larga distancia que puede ser una solución en cualquier compromiso complejo para la institución albiazul. Con Millonarios, Juan Carlos Pereira ha conseguido tres títulos entre Copa Colombia, Liga BetPlay y Superliga.