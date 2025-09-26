Cargando contenido

Millonarios FC 2025
Futbolistas de Millonarios
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 16:26

Millonarios tiene sorpresa en convocatoria ante Nacional; un referente quedó afuera

El conjunto 'albiazul' enfrentará al 'verdolaga' este sábado en Medellín.

El clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios se llevará a cabo en la noche de este sábado 27 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot, duelo correspondiente a la fecha 13 de la presente Liga BetPlay

El partido genera una alta expectativa porque ambos equipos no llegan de la mejor forma y los tres puntos son muy importantes en sus cuentas por avanzar a los cuadrangulares.  

Millonarios no tendrá un referente en la defensa para el duelo ante Nacional 

El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres analizó su nómina y decidió dejar fuera a una pieza que ha demostrado ser importante en este segundo semestre del año, se trata del defensor de 32 años, Jorge Arias. 

Y es que el entrenador tolimense tenía una decisión importante que tomar para definir la lista de convocados para el duelo ante Nacional, pues tanto Jorge Arias como Sergio Mosquera acumularon 5 tarjetas amarillas y debían pagar una fecha de sanción para el juego en Medellín.

Sin embargo, Torres podía habilitar a uno de ellos mientras el jugador Carlos Sarabia está en la Selección Colombia Sub-20 que se alista para lo que será el Mundial de la categoría, decantándose por Mosquera.

Torres prefirió incluir a Sergio Mosquera en la convocatoria 

El entrenador se decantó por Sergio Mosquera para ser parte de los jugadores que viajaron a la ciudad de Medellín, excluyendo a Jorge Arias, pese a la polivalencia del jugador que puede desempeñarse como defensor central y lateral.

Cabe mencionar que Jorge Arias fue recientemente destacado por la hinchada de Millonarios por ser el hombre que mejor jugaba y que supo salir a ‘dar la cara’ cuando el club estaba en sus peores momentos durante este semestre. 

