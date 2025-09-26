Millonarios tiene sorpresa en convocatoria ante Nacional; un referente quedó afuera

Millonarios no tendrá un referente en la defensa para el duelo ante Nacional

El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres analizó su nómina y decidió dejar fuera a una pieza que ha demostrado ser importante en este segundo semestre del año, se trata del defensor de 32 años, Jorge Arias.

Y es que el entrenador tolimense tenía una decisión importante que tomar para definir la lista de convocados para el duelo ante Nacional, pues tanto Jorge Arias como Sergio Mosquera acumularon 5 tarjetas amarillas y debían pagar una fecha de sanción para el juego en Medellín.

Sin embargo, Torres podía habilitar a uno de ellos mientras el jugador Carlos Sarabia está en la Selección Colombia Sub-20 que se alista para lo que será el Mundial de la categoría, decantándose por Mosquera.