Millonarios tiene un claro culpable: referente explotó por eliminación

Millonarios sigue dando de qué habla en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que su mal momento en la Liga BetPlay parece haberse trasladado a la Copa BetPlay, ya que quedaron eliminados de los octavos de final a manos de Envigado en el partido de vuelta en donde auspiciaron como locales.

El Estadio de Techo fue el escenario deportivo que le abrió las puertas al duelo entre el cuadro 'embajador' sobre la 'cantera de héroes' y que también fue testigo de su respectiva eliminación de la competencia. Este nuevo golpe en el camino de Millonarios dejó nuevamente todas las miradas puestas en Hernán Torres, pero Jorge Arias fue contundente al respecto y defendió al estratega tolimense, diciendo que la verdadera culpa era de los jugadores.

Jorge Arias no se guardó nada tras la eliminación de Millonarios en Copa BetPlay

El cuadro 'embajador' no hizo respetar su casa, aunque jugó en el Estadio de Techo, y no le pudo dar vuelta al marcador global que estaba ganando Envigado gracias a una solitaria anotación de Tomas Soto en el partido de ida. Este nuevo resultado negativo en la era de Hernán Torres dejó al estratega contra las cuerdas.

Sin embargo, Jorge Arias, referente y capitán del equipo, dejó un contundente mensaje para los fanáticos del club y fue claro con que la culpa de lo que estaba pasando en este mal momento deportivo no era culpa del estratega tolimense sino de los jugadores, quienes siguen en lo mismo a pesar del cambio de técnico.