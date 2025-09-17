Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 18:30
Millonarios tiene un claro culpable: referente explotó por eliminación
Millonarios no pasa por su mejor momento en el FPC y referente explotó defendiendo a Torres.
Millonarios sigue dando de qué habla en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que su mal momento en la Liga BetPlay parece haberse trasladado a la Copa BetPlay, ya que quedaron eliminados de los octavos de final a manos de Envigado en el partido de vuelta en donde auspiciaron como locales.
El Estadio de Techo fue el escenario deportivo que le abrió las puertas al duelo entre el cuadro 'embajador' sobre la 'cantera de héroes' y que también fue testigo de su respectiva eliminación de la competencia. Este nuevo golpe en el camino de Millonarios dejó nuevamente todas las miradas puestas en Hernán Torres, pero Jorge Arias fue contundente al respecto y defendió al estratega tolimense, diciendo que la verdadera culpa era de los jugadores.
Jorge Arias no se guardó nada tras la eliminación de Millonarios en Copa BetPlay
El cuadro 'embajador' no hizo respetar su casa, aunque jugó en el Estadio de Techo, y no le pudo dar vuelta al marcador global que estaba ganando Envigado gracias a una solitaria anotación de Tomas Soto en el partido de ida. Este nuevo resultado negativo en la era de Hernán Torres dejó al estratega contra las cuerdas.
Sin embargo, Jorge Arias, referente y capitán del equipo, dejó un contundente mensaje para los fanáticos del club y fue claro con que la culpa de lo que estaba pasando en este mal momento deportivo no era culpa del estratega tolimense sino de los jugadores, quienes siguen en lo mismo a pesar del cambio de técnico.
“Los culpables somos nosotros, porque ya pasó un cuerpo técnico, llega otro y se suman más fracasos. El profe ha trabajado muy poco, pero nosotros hemos trabajado antes que él y seguimos en lo mismo, entonces cero excusas”.
Próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay
Millonarios regresará a la acción en el marco de la fecha 12 cuando se enfrente ante Fortaleza, uno de los actuales líderes de la competencia. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio El Campín el domingo 21 de septiembre sobre las 14:00 hora Colombia.
