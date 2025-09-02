Millonarios tiene enemigo de peso para clasificar en Liga BetPlay

Los primeros partidos de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-II no arrancó de la mejor manera. El club bogotano que tenía a David González en la dirección técnica nunca pudo enderezar la cara con derrotas y un empate que complicaron la clasificación y que dejaron a la institución en la última casilla por varias fechas.

Vea también: DT uruguayo pica en punta para remplazar a Raimondi en el América

David González tuvo que abandonar la institución por los malos resultados, y, según él, ya era una situación insostenible. En su lugar llegó Hernán Torres que ha podido enderezar al club con buenos resultados. Superó a Junior y en el debut del ibaguereño en la dirección técnica, vencieron a Águilas Doradas pese al arranque desfavorable con el que comenzaron el encuentro.

Con siete unidades en la tabla de posiciones, Millonarios sueña latentemente con la posibilidad de sellar la clasificación. Todavía tiene cómo, dado que deben un partido y necesitan por lo menos hacer 30 unidades para sellar el paso a la siguiente fase. En ese sentido, necesitarán, por lo menos, sumar 23 puntos para decir presente en los cuadrangulares.

Debiendo un partido, a Millonarios le quedan 12 juegos por afrontar. 36 unidades en juego y deberán por lo menos sacar 23 puntos. Sin embargo, les queda un calendario complejo en donde todavía tienen que encarar los dos clásicos, América y Nacional.

EL CALENDARIO QUE NO LE DA LA MANO A MILLONARIOS

A Millonarios le quedan dos torneos por pelear. La Copa BetPlay y la Liga BetPlay. Ante Envigado afrontarán los octavos de final de la Copa con la necesidad de sacar adelante la serie que iniciará en condición de visitante. Por su parte, en el rentado local se medirán contra Santa Fe en el primer clásico del semestre.

El calendario es uno de los enemigos de Millonarios por la dificultad de los partidos que le quedan. Después del clásico de la décima jornada, se pondrán al día ante Deportivo Pasto por la segunda fecha. Luego, visitará a Alianza Valledupar que es una plaza difícil, recibirá a Fortaleza, irá a Medellín contra Atlético Nacional, será local frente a América de Cali. Visitará al Pereira, recibirá a Bucaramanga, jugará el segundo clásico ante Santa Fe, enfrentará a Once Caldas, Envigado y cerrará en Tunja contra el Boyacá Chicó.

Le puede interesar: Oficial: Bucaramanga anunció el fichaje de un mediocampista

En ese sentido, el calendario es muy apretado, especialmente por los difíciles juegos ante Santa Fe en dos ocasiones, la visita a Valledupar, Atlético Nacional y América, su visita al Pereira y ante Bucaramanga que son clubes que son protagonistas en la tabla de posiciones y en el torneo.

LA OTRA NECESIDAD QUE TIENE MILLONARIOS EN LA LIGA BETPLAY

Además de la urgencia que tienen en la tabla de posiciones, Millonarios tiene otros objetivos en juego. Aparte de la Copa BetPlay que les dará clasificación para la Copa Sudamericana, el elenco albiazul no puede descuidar lo hecho en la tabla de reclasificación en donde son sextos con 54 unidades.

Lea también: Ecuador ya lo definió: confirman la alineación para enfrentar a Paraguay

Por ahora, Millonarios está en la sexta casilla con la clasificación para la Copa Sudamericana. Necesitarán por lo menos siete puntos más para poder llegar a la tercera plaza que les permitirá jugar la Libertadores, dado que Santa Fe irá como campeón. En ese sentido, los cardenales, que son segundos en la reclasificación le darían el paso a la Libertadores al tercero que en estos momentos es Tolima.