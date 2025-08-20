Millonarios tocó fondo: hinchas protagonizan polémica protesta con zapatos

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se convirtió en el escenario deportivo que vio cómo los hinchas de Millonarios se cansaron de los jugadores, las directivas y los malos resultados a los cuales se sumó la derrota parcial ante Unión Magdalena.

El miércoles 20 de agosto se llevó a cabo el partido aplazado entre Millonarios y Unión Magdalena correspondiente a la jornada 1 de la Liga BetPlay, pero fue justo este compromiso la "gota que derramó el vaso" en la paciencia de los hinchas, quienes al ver que su equipo estaba nuevamente perdiendo un partido empezaron a arrojar zapatos en forma de protesta.

Hinchas estallan contra Millonarios y arrojan zapatos a la cancha

El Estadio El Campín se volvió a vestir de azul y blanco para un nuevo compromiso de Millonarios, el cual recibiría a un golpeado Unión Magdalena que no venía de buena manera en la tabla de posiciones con los últimos resultados, pero que logró causar estragos en el 'coloso de la 57'.

El cuadro 'embajador' ilusionó a los más de 10.000 fanáticos que se encontraban en el estadio con un gol tempranero de Beckham Castro, aunque la emoción no les duró mucho, ya que la joven promesa, Jannenson Sarmiento logró empatar el partido un par de minutos más tarde.