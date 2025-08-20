Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 21:26
Millonarios tocó fondo: hinchas protagonizan polémica protesta con zapatos
Hinchas de Millonarios se descontrolan en El Campín y protagonizan polémica protesta.
El Estadio Nemesio Camacho El Campín se convirtió en el escenario deportivo que vio cómo los hinchas de Millonarios se cansaron de los jugadores, las directivas y los malos resultados a los cuales se sumó la derrota parcial ante Unión Magdalena.
El miércoles 20 de agosto se llevó a cabo el partido aplazado entre Millonarios y Unión Magdalena correspondiente a la jornada 1 de la Liga BetPlay, pero fue justo este compromiso la "gota que derramó el vaso" en la paciencia de los hinchas, quienes al ver que su equipo estaba nuevamente perdiendo un partido empezaron a arrojar zapatos en forma de protesta.
Hinchas estallan contra Millonarios y arrojan zapatos a la cancha
El Estadio El Campín se volvió a vestir de azul y blanco para un nuevo compromiso de Millonarios, el cual recibiría a un golpeado Unión Magdalena que no venía de buena manera en la tabla de posiciones con los últimos resultados, pero que logró causar estragos en el 'coloso de la 57'.
El cuadro 'embajador' ilusionó a los más de 10.000 fanáticos que se encontraban en el estadio con un gol tempranero de Beckham Castro, aunque la emoción no les duró mucho, ya que la joven promesa, Jannenson Sarmiento logró empatar el partido un par de minutos más tarde.
Unión Magdalena se fue a los camerinos con un hombre menos tras la expulsión del defensor central, Dilan Enier Ortíz, en el tiempo de adición de la primera parte. Para el segundo tiempo se esperaba que Millonarios hiciera valer el jugador de más, pero fue nuevamente Sarmiento quien terminaría desatando el caos en El Campín con un golazo sobre el 51, hecho que descontroló a los hinchas que se encontraban en la tribuna norte, quienes comenzaron a arrojar zapatos al terreno de juego en forma de protesta, provocando que se suspendiera el partido de manera parcial.
Protesta de hinchas de Millonarios
¿Cómo le ha ido a David González dirigiendo a Millonarios?
González arribó a Millonarios en el inicio de la temporada 2025 e ilusionó bastante con su llegada, pero con el pasar de los partidos los resultados han estado haciendo méritos para una posible salida, ya que ha dirigido 33 partidos, 14 de ellos ganados, 9 empatados y 10 perdidos.
