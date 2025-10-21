Millonarios tomará drástica decisión con Néiser Villarreal

Millonarios no esperaba a Néiser

Este martes 21 de octubre, Juan Felipe Cadavid, en el programa La FM Más Fútbol, dio a conocer que en Millonarios se esperaban esta situación, por lo que tenían previsto que Néiser Villarreal no se presentara.

Al interior del conjunto 'embajador' se esperaba que el atacante tuviera el mismo comportamiento que demostró después de jugar el Sudamericano sub 20.

En su momento, Villarreal tampoco se presentó a los entrenamientos de Millonarios, por lo que se le impuso una multa.

Según Cadavid, en el cuadro capitalino esperarán a que el futbolista se presente cuando el futbolista lo desee, aunque también se tomarán medidas disciplinarías y administrativas, ya que cuenta con contrato vigente hasta diciembre.

Finalmente, se informó que en Millonarios pretenden que Néiser Villarreal juegue la semifinal de la Supercopa juvenil en la que el cuadro bogotano enfrentará a Medellín.