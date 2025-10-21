Actualizado:
Millonarios tomará drástica decisión con Néiser Villarreal
Villarreal no se ha presentado a los entrenamientos.
El delantero Néiser Villarreal sigue generando polémica en Millonarios, después de disputar la Copa del Mundo sub 20 con la Selección Colombia. Según se ha informado, el atacante no se ha presentado a los entrenamientos con el conjunto 'embajador', a pesar de su compañero Carlos Sarabia, que también jugó el Mundial, sí lo hizo.
Villarreal era esperado en la jornada del lunes 20 de octubre, pero no cumplió con la cita. Adicionalmente, este martes 21 de octubre tampoco hizo presencia en los trabajos bajos las órdenes de Hernán Torres.
Millonarios no esperaba a Néiser
Este martes 21 de octubre, Juan Felipe Cadavid, en el programa La FM Más Fútbol, dio a conocer que en Millonarios se esperaban esta situación, por lo que tenían previsto que Néiser Villarreal no se presentara.
Al interior del conjunto 'embajador' se esperaba que el atacante tuviera el mismo comportamiento que demostró después de jugar el Sudamericano sub 20.
En su momento, Villarreal tampoco se presentó a los entrenamientos de Millonarios, por lo que se le impuso una multa.
Según Cadavid, en el cuadro capitalino esperarán a que el futbolista se presente cuando el futbolista lo desee, aunque también se tomarán medidas disciplinarías y administrativas, ya que cuenta con contrato vigente hasta diciembre.
Finalmente, se informó que en Millonarios pretenden que Néiser Villarreal juegue la semifinal de la Supercopa juvenil en la que el cuadro bogotano enfrentará a Medellín.
Millonarios da por perdido a Néiser Villarreal
En Millonarios ya dan por perdido al delantero Néiser Villarreal, teniendo en cuenta que no pretende renovar su contrato, el cual se vence en diciembre de 2025.
Desde hace algunas semanas se ha informado que el atacante ya tendría un precontrato con Cruzeiro de Brasil, club con el que firmaría vínculo por cinco años.
