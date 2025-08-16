Millonarios tomó decisión clave sobre el futuro de Leonardo Castro

El panorama en Millonarios empieza a aclararse respecto al futuro de Leonardo Castro, uno de los jugadores más determinantes del club en las últimas temporadas. La dirigencia azul trabaja con cautela, pero con decisión, en el proceso de renovación contractual del delantero, que se ha convertido en prioridad para asegurar estabilidad deportiva y continuidad en el proyecto competitivo. Aunque todavía no se ha hecho oficial, los acercamientos recientes han dejado un ambiente positivo y todo indica que en pocas semanas podría concretarse la extensión del vínculo.

El atacante, que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, se ha transformado en un referente ofensivo para el equipo capitalino. Su capacidad goleadora, sumada a la experiencia adquirida en el fútbol colombiano, lo convierten en una pieza difícil de reemplazar. Por esta razón, la directiva ha acelerado las conversaciones con el objetivo de evitar que el jugador entre en la órbita de otros clubes interesados, tanto del país como del exterior.

En medio de un semestre complicado por las lesiones y salidas de jugadores importantes, asegurar la permanencia de Castro representa un mensaje de tranquilidad para la afición. La renovación no solo busca blindar al delantero, sino también enviar una señal de confianza en torno al proyecto deportivo de Millonarios, que en los últimos años ha apostado por mantener una base sólida de futbolistas para seguir siendo protagonista en la Liga BetPlay y en competencias internacionales.

El proceso de negociación, sin embargo, no ha estado exento de detalles a resolver. Uno de los puntos más relevantes es la duración del nuevo contrato, ya que el delantero, con 33 años, espera un vínculo que le permita asegurar estabilidad en lo que podría ser la última etapa de su carrera. Millonarios, por su parte, busca equilibrar esa petición con una proyección financiera adecuada, evitando comprometerse a largo plazo sin medir los riesgos que implica. Aun así, ambas partes han mostrado disposición y el ambiente en la mesa es favorable.

La situación deportiva de Castro también ha jugado un papel importante en estas conversaciones. Tras la fractura de peroné sufrida en la primera parte del año, el goleador se perdió varios meses de competencia. Pese a ese revés, el cuerpo técnico liderado por David González ha seguido de cerca su evolución y ha destacado la intensidad con la que el atacante ha encarado su proceso de recuperación. Hoy, el delantero ya entrena con normalidad, gana confianza en los duelos y estaría a pocas semanas de reaparecer oficialmente en los terrenos de juego.

El regreso del goleador tiene un doble valor: por un lado, fortalece la parte ofensiva de un equipo que ha tenido dificultades para convertir; y por otro, representa un liderazgo emocional que puede impulsar al grupo en la recta final del semestre. Su presencia en el camerino es valorada por compañeros y cuerpo técnico, razón adicional por la que la institución ha decidido no demorar más la renovación.

En paralelo, los hinchas han hecho sentir su voz en redes sociales. La exigencia por asegurar a Castro se ha vuelto constante, al punto de convertirse en un tema de debate recurrente. La directiva, consciente de esa presión, ha entendido que garantizar la continuidad del delantero no solo es un asunto deportivo, sino también una necesidad para mantener la sintonía con la afición, que en los últimos meses ha mostrado cierta inconformidad con los resultados.

Aunque existen algunos matices por resolver, el clima general apunta a que la renovación será un hecho. La dirigencia planea cerrar el acuerdo antes de que Castro regrese oficialmente a las canchas, con el fin de despejar cualquier incertidumbre y concentrarse en lo deportivo. De lograrse, Millonarios no solo blindaría a su máximo artillero, sino que también daría un golpe de autoridad frente a los rumores que lo vinculan con otros equipos.

La expectativa ahora está en los tiempos. Se espera que en el transcurso de las próximas semanas se oficialicen los detalles, lo que coincidiría con el retorno del delantero al terreno de juego. Para el club, esta doble noticia significaría un envión anímico clave en un semestre donde cada punto cuenta y en el que la experiencia de jugadores como Castro puede marcar la diferencia.

En conclusión, Millonarios está muy cerca de consolidar la renovación de Leonardo Castro, un movimiento estratégico que garantiza gol, jerarquía y continuidad. El atacante está próximo a volver tras una dura lesión, y su permanencia en el equipo no solo refuerza la plantilla, sino que también simboliza la confianza de la institución en sus líderes. El desenlace parece encaminado y los aficionados esperan celebrar, no solo su regreso al césped, sino también la certeza de que seguirá vistiendo de azul por más tiempo.