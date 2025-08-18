Millonarios tomó decisión con David González tras la caída ante Tolima

Millonarios sufrió en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué su cuarta derrota en esta Liga BetPlay 2025-II, fue caída por 3-1 ante el Deportes Tolima que agrava la crisis del equipo ‘albiazul’, que en cinco partidos disputados solo ha podido obtener un empate y en consecuencia quedar último en la tabla de posiciones con apenas un punto.

El equipo azul de la capital del país tuvo que jugar prácticamente todo el partido contra Tolima con un hombre menos por la expulsión de Alex Castro al minuto 7 de empezado el compromiso, una situación que según el entrenador David González complicó todo el desenlace del juego, un director técnico que sigue recibiendo múltiples críticas por algún sector de la prensa y de la hinchada.

