Millonarios tomó decisión con David González tras la caída ante Tolima
El equipo 'embajador' sigue sin poder ganar en esta Liga BetPlay.
Millonarios sufrió en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué su cuarta derrota en esta Liga BetPlay 2025-II, fue caída por 3-1 ante el Deportes Tolima que agrava la crisis del equipo ‘albiazul’, que en cinco partidos disputados solo ha podido obtener un empate y en consecuencia quedar último en la tabla de posiciones con apenas un punto.
El equipo azul de la capital del país tuvo que jugar prácticamente todo el partido contra Tolima con un hombre menos por la expulsión de Alex Castro al minuto 7 de empezado el compromiso, una situación que según el entrenador David González complicó todo el desenlace del juego, un director técnico que sigue recibiendo múltiples críticas por algún sector de la prensa y de la hinchada.
Millonarios tomó decisión con el futuro de David González
Una vez finalizado el partido, una de las preguntas que le hicieron al técnico en rueda de prensa fue acerca de su futuro, si ha pensado en dejar el cargo de seguir con esta crisis de resultados que vive el club.
Pues bien, a la contundente respuesta de David González asegurando que nunca se le ha pasado por la cabeza abandonar el proyecto y que está confiado que con esta nómina puede salir campeón, se le suma ahora la confirmación de que Millonarios lo mantendrá como entrenador tras esta derrota contra Tolima, así lo informó el periodista Cesar Augusto Londoño.
Así las cosas, el entrenador antioqueño permanecerá en el cargo, sin embargo, la situación parece insostenible de seguir así, por eso, el próximo partido ante Unión Magdalena (pendiente de la fecha 1 de Liga BetPlay) que se jugará el próximo miércoles 20 de agosto es clave para saber el futuro del estratega.
Ni la directiva lo piensa cambiar ni el técnico va a renunciar, a pesar de los malos resultados de Millonarios y las presiones de la hinchada.— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 18, 2025
“No se me ha pasado por la cabeza dar un paso al costado. Con los jugadores que tenemos, vamos a revertir la situación, lo vamos a…
Juan Pablo Vargas habló de la posible renuncia del técnico
Uno de los referentes de Millonarios es el zaguero central Juan Pablo Vargas, quien no fue inicialista en el partido ante Tolima, pero que debido a la expulsión de Castro tuvo que ingresar al campo de juego en reemplazo de Jorge Cabezas Hurtado al minuto 37, habló de esta difícil situación que vive el conjunto ‘embajador’, asegurando que la decisión de sacar el técnico no es la solución al problema.
“El técnico nos da las instrucciones en el trabajo previo, hay un plan semanal y nosotros debemos acatarlo, aquí la idea no es echarle la culpa al técnico, estamos equivocados al creer que si sacan al técnico esto se va a solucionar, esto nos toca a todos, tenemos que tocarnos, nos tiene que doler esta situación y tener orgullo profesional para revertir esta situación”, dijo el costarricense.
