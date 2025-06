Millonarios tomó decisión con el futuro de Leo Castro: Camacho lo confirmó

Infortunadamente, el semestre de Millonarios ha sido un poco accidentado por las grandes lesiones que ha tenido el club partido a partido. A David González le tocó desde los primeros partidos dirigidos, lidiar con ausencias importantes que dejaron grietas en la plantilla y que dio pie para conocer a jóvenes y futuros talentos como Neiser Villarreal, Luis Marimón o en el mediocampo, una realidad como Nicolás Arévalo.

Una de las bajas sensibles se presentó el 30 de marzo en el partido en el que Millonarios recibió la visita de Alianza Valledupar. El gramado de El Campín hizo de las suyas y dejó afectado nada más ni nada menos que a Leonardo Fabio Castro que en una jugada puntual cayó al suelo con muestras de dolor.

En un comunicado, Millonarios dio a conocer que, “el jugador Leonardo Castro sufrió fractura de peroné de su pierna izquierda. La lesión se pudo confirmar tras toma de exámenes diagnósticos. Se evaluará el proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”. Sin duda alguna, esto ponía en aprietos su continuidad en el club dejándolo afuera en este semestre.

Pero, no solo en el primer semestre, pues, la salida de Leonardo Castro puede estar cerca, dado que, en su momento, tuvo varias ofertas de clubes internacionales y, además, no se han sentado a renovar su contrato.

ENRIQUE CAMACHO CONFIRMÓ EL FUTURO DE LEONARDO CASTRO

Este miércoles 4 de junio se llevó a cabo una rueda de prensa de Millonarios antes de enfrentar a Atlético Nacional. David González y Enrique Camacho estuvieron presentes como representación de la institución. El director técnico afirmó que ganarle al cuadro verdolaga no los hará finalistas directamente, pues, pese a los seis puntos que tendrían, queda mucha tela por cortar.

Pero, una de las grandes inquietudes que concierne al futuro de Millonarios es qué va a pasar con Leonardo Castro. El goleador del club se recupera de una dura lesión de peroné. El caucano, ídolo del Deportivo Pereira regresaría apenas para el segundo semestre.

Aunque su regreso no es lo único que importa, Leonardo Castro no se ha sentado a dialogar sobre la renovación de su contrato. Justamente, Enrique Camacho fue claro y confirmó por qué no han tocado este tema, “estamos esperando que se recupere para que hablemos al respecto”.

La lesión fue el 30 de marzo y la recuperación le puede tardar cuatro meses. Es decir, ya han pasado casi tres meses y le quedaría solo mes y medio para poder sumarse. Llegaría listo para el segundo semestre.

EL FUTURO DE NEISER VILLARREAL

Además de Leonardo Castro, concierne la actualidad de Neiser Villarreal que ha estado en el radar de Atlético de Madrid. El futuro del goleador de la Sub-20 también es una incógnita. El presidente, Enrique Camacho le puso fin a los rumores y confirmó el paso a seguir con Villarreal.

En primera instancia, afirmó que, “con Neiser yo he hablado directamente. No he hablado con ningún tipo de agente. Él está pensando cómo desarrollar su esquema. Creemos que los jugadores son libres para tomar la decisión que mejor consideren".

Además, agregó que las negociaciones con el canterano vienen desde antes de que se diera a conocer como el goleador que es, “estamos desde hace año y medio dispuestos a renovar a Neiser, es nuestra voluntad y ojalá se pueda lograr. Ellos son los que deciden”.