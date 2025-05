Millonarios tomó decisión con Falcao en la convocatoria vs Once Caldas

LA CONVOCATORIA DE MILLONARIOS: ¿REGRESARÁ FALCAO?

Las imágenes del regreso a los entrenamientos contradicen lo que David González menciona en la rueda de prensa antes de enfrentar a Once Caldas. Pues, volvió a las canchas, pero, al parecer, todavía no está disponible para jugar en Manizales y su vuelta se demorará un poco más de lo pensado.

El entrenador antioqueño mencionó después del empate contra Pereira que, “a todos los jugadores que han estado en el departamento médico, a todos los queremos lo más rápido posible listos para actuar en el momento que sean llamados. Stiven (Vega) y Falcao están muy cerca. Lo mismo de la semana atípica, de no poder entrenar a tope, nos retrasó un par de días también esa vuelta a punto de ellos”.

Sobre David Silva aseguró que, “el tema de Mackalister también va bien, ya viene trabajando, no a la par del grupo todavía, pero créeme que la intención es que todos puedan estar. Vamos a necesitar de todos”. Con estas declaraciones se cerraron las posibilidades de que Falcao esté en el viaje para Manizales.

En ese orden de ideas, David González no podrá contar con Dewar Victoria, Jorge Arias, David Mackalister Silva ni Radamel Falcao García para este encuentro. Augurando que no haya más lesiones o sanciones, Millonarios contará con la novedad de Johan Hernández que ya regresó a la banda izquierda y que sería titular.

No aparece todavía Juan Pablo Vargas que no se recupera de una lesión y en el mediocampo también hay felicidad, pues Nicolás Arévalo no tuvo problemas después del golpe que se llevó en su rostro ante el Pereira. Arévalo hizo parte de la convocatoria y sería inicialista con Juan Carlos Pereira. En la delantera figuran los jóvenes, Neiser Villarreal y Luis Marimón.